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OK Mobility y el RCD Mallorca celebran la finalización de una década de patrocinio conjunto

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(Información remitida por la entidad que la firma:)

" La plataforma de movilidad global pone fin a un ciclo de 10 años y finaliza su colaboración con el club bermellón. De esta forma, ambas entidades cierran una etapa que comenzó en 2017 y en la que se han alcanzado los objetivos estratégicos definidos

OK Mobility y el RCD Mallorca celebran la finalización de su relación de patrocinio al término de la presente temporada, cerrando así una etapa de casi diez años. De esta manera, ambas entidades completan un ciclo que comenzó en 2017 y en el que se han alcanzado los objetivos estratégicos establecidos al inicio del acuerdo.

Durante este tiempo, OK Mobility ha sido uno de los principales patrocinadores del club, acompañando al RCD Mallorca dentro y fuera del campo a lo largo de nueve temporadas consecutivas. La compañía ha facilitado la movilidad de jugadores y cuerpo directivo, además de contar con una presencia continuada en la manga de la camiseta del primer equipo, formando parte ya de la historia reciente del club y de su afición.

Más allá del ámbito deportivo, esta alianza ha estado marcada por una profunda conexión basada en valores compartidos como el esfuerzo, la superación, la resiliencia y el compromiso con la tierra que los vio nacer. A lo largo de estos años, la colaboración ha permitido a OK Mobility reforzar su vínculo con la sociedad mallorquina, acercando la marca a los habitantes de la isla y consolidando una relación basada en la cercanía, la confianza y el sentimiento de pertenencia.

Othman Ktiri, Presidente Ejecutivo y Fundador de OK Mobility, ha compartido que: "El inicio de este camino juntos nació de un firme compromiso con la sociedad mallorquina. Desde entonces, nuestra marca ha estado presente en cada etapa del club. Para nosotros ha sido un verdadero orgullo formar parte de esta historia y sentirnos identificados con el mallorquinismo y con los valores que representa el RCD Mallorca".

"Si tuviera que definir este cierre de ciclo, lo resumiría en una idea clara: misión cumplida. Nos vamos con la satisfacción de haber hecho los deberes, tanto a nivel social como de comunicación, acompañando al club en momentos clave: desde el descenso a Segunda División B hasta los ascensos a Primera División y la final de la Copa del Rey", añade Ktiri.

Por su parte, Alfonso Díaz, CEO Corporativo del RCD Mallorca, ha afirmado que: "Han sido casi diez años de aprendizajes constantes junto a OK Mobility, en los que hemos compartido retos, éxitos y una evolución muy significativa para ambas partes. Hemos crecido juntos, conectando con la isla y con su gente de una forma que va mucho más allá del patrocinio. Nos sentimos profundamente agradecidos por todo lo vivido durante este camino".

La relación también ha trascendido el ámbito deportivo, generando sinergias en el entorno empresarial y social. OK Mobility ha formado parte del RCD Mallorca Business Club, ha colaborado con la Fundació Reial Mallorca en distintas iniciativas sociales, contribuyendo activamente al impacto positivo del club en la comunidad, y cuenta con uno de sus capitanes, Abdón Prats, como embajador de marca.

Contacto

Nombre contacto: Comunicación OK Mobility

Descripción contacto: OK Mobility

Teléfono de contacto: +34 636 800 910

Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/notas/1271404/Othman_Ktiri_Presidente_Ejecutivo_y_Fundador_OK_Mobility_Alfonso_Daz_CEO_Corporativo_RCD_Mallorca_1.jpg

Pie de foto: Othman Ktiri (OK Mobility) y Alfonso Díaz (RCD Mallorca)

Autor: OK Mobility y RCD Mallorca"

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