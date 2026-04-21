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Tres pateras con 44 inmigrantes a bordo llegan a las costas de Formentera

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(Actualiza la NA2029 con una tercera patera en Formentera con 17 personas a bordo)

Ibiza/Palma, 21 abr (EFE).- Tres embarcaciones con un total de 44 inmigrantes de origen magrebí a bordo han arribado durante este martes a la costa de Formentera.

La Delegación del Gobierno en Baleares ha informado del rescate a las 00.20 horas de 17 personas en un bote a ocho millas al sur de Formentera, en una intervención realizada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Una hora después, hacia las 1.10 horas, ha sido interceptado por la Guardia Civil un grupo de 10 inmigrantes, también de origen magrebí, tras alcanzar la zona de s'Estufador de Formentera a bordo de otra embarcación.

A las 11.10 horas han sido localizados 17 inmigrantes, todos ellos magrebíes, en la zona del Pilar de la Mola de Formentera que habían llegado a la pitiusa menor a bordo de una patera.

En lo que va de año han llegado a las costas de Baleares 1.516 migrantes a bordo de 75 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supone un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según el Ministerio del Interior. EFE

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