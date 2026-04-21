El Gobierno afirma que se retratan a sí mismos quienes piden prisión para Begoña Gómez

Madrid, 21 abr (EFE).- El Gobierno considera que se retratan a sí mismos quienes pretenden que se condene a 24 años de cárcel a Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por los cuatro delitos que plantea el juez Juan Carlos Peinado.

La acusación popular en este caso, coordinada por Hazte Oír, solicitó este lunes esa pena para ella, así como 22 años de prisión para su asesora, Cristina Álvarez, y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés.

Fuentes del Gobierno han tachado de grupúsculos ultras los que están promoviendo esa acusación y consideran que lo único que intentan es usar la justicia para hacer política.

En concreto, advierten de que su objetivo es intentar derrocar al Gobierno atacando y acosando judicialmente a familiares del jefe del Ejecutivo como su esposa.

El Gobierno se remite a las palabras de Sánchez del pasado martes después de que Peinado cerrase la instrucción de la causa contra su mujer y propusiera juzgarla por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Ante ello, Sánchez pidió a la justicia "que haga justicia" y mostró su convicción de que el tiempo pondrá "a todo y a todos en su sitio". EFE