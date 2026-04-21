Espana agencias

Revuelta defiende su inocencia tras el archivo de la denuncia por desviar fondos y acusa a Vox de un "ataque directo"

Guardar

La organización 'Revuelta' ha reivindicado "con firmeza" su "total inocencia" después de que la Fiscalía haya decidido archivar la denuncia que presentó Vox por un presunto desvío de las donaciones que recibieron para ayudar a las víctimas de la dana que asoló los pueblos de la Huerta Sur de Valencia provocando la muerte de 230 personas.

La organización ha denunciado un "clima de miedo" en Vox generado por las "purgas internas" y reconocido por "decenas de cargos" de la formación dirigida por Santiago Abascal que han admitido "en privado" el temor a "manifestarse públicamente" así como la existencia de "una campaña de destrucción" contra 'Revuelta', según ha afirmado en un comunicado difundido este martes y recogido por Europa Press.

Según el comunicado, el único objetivo era "forzar" la "disolución" de la organización por no ceder "a intereses ajenos" ni poner "a disposición de terceros los fondos recaudados" durante las semanas posteriores a la tragedia.

"La dirección de Vox ha intentado desentenderse de los hechos, pese a que eran conocidos los vínculos existentes, los intentos de absorción y las sinergias políticas mantenidas en el tiempo", han defendido desde 'Revuelta', y han asegurado que la simbiosis entre ambas organizaciones era tal que "miembros de la asociación y trabajadores" que presentaron denuncias "llegaron a admitir presiones y chantajes, renunciando finalmente a defender la causa por temor a represalias laborales".

La plataforma ha asegurado que su actuación se desarrolló "siempre dentro de la más estricta legalidad" y lamenta "profundamente el daño causado a la confianza de los españoles en futuras campañas solidarias". Un "perjuicio moral" que es "especialmente doloroso para las víctimas" de las riadas del 29 de octubre de 2024

En este sentido, ha defendido que "no actúa a través de cuentas falsas, voces ni campañas pagadas" y ha confirmado que seguirá "colaborando con la justicia" hasta que "todos los hechos queden plenamente esclarecidos".

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha afirmado que "al final prevalece la verdad y la Justicia". "Están tardando algunos en dar explicaciones y en pedir disculpas a los chavales", ha escrito en un mensaje en 'X'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Huijsen: “Tenemos que pelear la Liga, aunque sea muy difícil”

Infobae

Míchel: "No ha sido nuestro mejor día"

Infobae

Hoy será noticia. Miércoles, 22 de abril

Infobae

Pellegrini: "Era muy importante futbolísticamente y anímicamente ganar"

Infobae

Quique: "Estuvimos de pie todo el tiempo"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia condena a un hombre que huyó en patinete al ver a la Policía y tiró una bolsa con hachís bajo un coche: expulsado de España durante siete años

La Justicia condena a un hombre que huyó en patinete al ver a la Policía y tiró una bolsa con hachís bajo un coche: expulsado de España durante siete años

Un exjefe de la UDEF ve “evidente” quien se esconde detrás de “M. Rajoy”: “Es como si aparece K. Mbappé en el Real Madrid”

El PP quiere evitar el efecto ‘bola de nieve’ con la “prioridad nacional” que pide Vox: “Aquí no se va a priorizar a nadie”

El exCEO de Globalia niega la implicación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa

La jueza que investiga el colapso de una pasarela en Santander imputa a un tercer técnico de Costas y aprecia indicios de seis homicidios por imprudencia grave

ECONOMÍA

Normativa para poner vallas entre vecinos en España: permisos claves para evitar problemas legales

Normativa para poner vallas entre vecinos en España: permisos claves para evitar problemas legales

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo que te puede pasar si pones como punto de recogida de paquetes personales la dirección de tu trabajo”

El comisario de Energía de la UE advierte de un “verano difícil” por la guerra en Irán: “Estamos ante consecuencias económicas muy graves”

Nestlé plantea un ERE para 301 empleados en España en plena reestructuración interna

El Gobierno aprueba un nuevo Plan de Vivienda ante las criticas de aliados y opositores por el presupuesto: “Su impacto será limitado”

DEPORTES

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”

Álvaro Aguado, exjugador del Espanyol, se enfrenta a nueve años de cárcel por agredir sexualmente a una trabajadora del club en una discoteca de Barcelona