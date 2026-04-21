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Huijsen: “Tenemos que pelear la Liga, aunque sea muy difícil”

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Madrid, 21 abr (EFE).- Dean Huijsen, defensa internacional español del Real Madrid, remarcó este martes, tras el triunfo contra el Alavés (2-1), que su equipo tiene que “ganar todos los partidos” y “pelear la Liga, aunque sea muy difícil”.

“Tenemos que ganar todos los partidos y al final sabemos que es difícil. Tenemos que pelear la Liga, aunque sea muy difícil”, dijo en ‘Real Madrid Televisión’.

Este martes, su equipo se impuso al Alavés. “Empezamos el partido muy bien y luego a ratos bajamos un poco, que creo que no nos puede pasar. Supimos sacar la victoria adelante y estamos contentos con los tres puntos. El Alavés se juega la vida y ellos dan el cien por cien o el 200 por cien y nosotros tenemos que igualar las ganas”, declaró. EFE

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