Montero critica que el PP "estire" el caso ya "juzgado" de los ERE mientras ya se sabe que "M. Rajoy es Mariano Rajoy"

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha criticado este martes que el PP "quiere seguir estirando permanentemente" el caso ya "juzgado" de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos mientras a dicho partido le afectan otros casos de presunta corrupción como el de la 'Kitchen', que se juzga actualmente en la Audiencia Nacional, y al hilo del cual ha puesto de relieve que ya se sabe que "'M. Rajoy' es Mariano Rajoy".

Son mensajes que la dirigente socialista ha trasladado en una atención a medios durante una visita a la Feria de Abril de Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre la decisión de la Comisión Europea (CE) de solicitar la inadmisión a trámite de la petición de la Audiencia Provincial de Sevilla de elevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la decisión del Tribunal Constitucional de anular sus condenas a una decena de inculpados por el procedimiento específico de financiación de los ERE fraudulentos, como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Desde la Comisión Europea han considerado que "el TJUE es manifiestamente incompetente" para responder a las cuestiones planteadas por la Audiencia hispalense, de forma que en su escrito de alegaciones entienden que las cuestiones prejudiciales son "inadmisibles", y anuncian que "se abstendrá de presentar observaciones sobre el fondo del asunto".

María Jesús Montero ha realizado una "valoración muy positiva" de dicho pronunciamiento de la Comisión Europea que, según ha defendido, "va en la línea de lo que veníamos anunciando" respecto al caso de los ERE que el PP "quiere seguir estirando permanentemente", según ha criticado.

La candidata socialista ha llamado la atención acerca de que los 'populares' quieran "estirar" ese caso "cuando ellos tienen en este momento, ni más ni menos, que la investigación sobre sus casos de corrupción", y en ese punto ha aludido al juicio del 'caso Kitchen' en el que este pasado lunes prestó declaración como testigo el extesorero del PP Luis Bárcenas.

"Por fin, para sorpresa de nadie, sabemos ya que 'M. Rajoy' es Mariano Rajoy, cosa que nadie dudaba en este país", ha comentado al respecto de ese asunto, y de la presunta financiación 'en B' del PP en la etapa de Rajoy como presidente, la secretaria general del PSOE-A, quien, además, ha criticado que desde el PP "no quieren estudiar ni dar explicaciones de los casos de corrupción que asolan" al partido en Andalucía.

Montero ha citado en ese punto el "'caso Mascarillas' de la Diputación de Almería", por el que fue detenido el que fuera presidente provincial del PP Javier Aureliano García, y ha concluido afeando que los 'populares' "permanentemente piensan que pueden estirar hasta el infinito un caso que ya ha sido juzgado" como el de los ERE, donde "quedó muy claro que se había producido una indefensión por parte de los presidentes de la Junta de Andalucía que fueron imputados", según ha zanjado la líder del PSOE-A.