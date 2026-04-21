Míchel: "No ha sido nuestro mejor día"

Girona, 21 abr (EFE).- El técnico del Girona, Míchel Sánchez, ha lamentado tras la derrota de este martes ante el Betis (2-3) que "no ha sido nuestro mejor día" porque "hemos controlado, pero no hemos hecho daño al rival" y ha explicado que no le ha gustado el partido del equipo.

"El partido ha estado igualado y los dos equipos hemos tenido las mismas ocasiones, pero no hemos tenido la circulación de pelota que queríamos y no hemos tenido la agresividad para hacer pases de un lado a otro como habíamos trabajado", ha reconocido el entrenador rojiblanco.

Míchel ha afirmado que ha faltado "mucho ritmo de juego" e "intención y determinación en el pase", pero ha destacado "la actitud" y ha añadido que el partido se ha decidido "por detalles".

En este sentido, ha lamentado que el Girona ha cometido "errores" en el 1-1 y en el 2-3 y que "el rival nos ha castigado con poca cosa: tres tiros, tres chuts a portería y tres goles".

El técnico madrileño, a pesar de la derrota, ha pedido mantener la cabeza arriba y ser conscientes de que el Girona depende de sí mismo para conseguir la permanencia en Primera.

"Hemos hecho muchísimas cosas bien en este 2026 para darle la vuelta a una situación complicadísima, pero tenemos que estar con la misma necesidad y el mismo deseo de supervivencia que en la primera vuelta", ha concluido tras "una derrota que duele porque ganar era un paso casi definitivo". EFE

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