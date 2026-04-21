Hoy será noticia. Miércoles, 22 de abril

JUICIO ÁBALOS

Los pagos del PSOE y el exjefe de gabinete de Montero centran el juicio a Ábalos

Madrid (EFE).- El juicio por presunta corrupción al exministro de Transportes José Luis Ábalos acoge este miércoles su octava jornada con el testimonio del exgerente del PSOE sobre el sistema de pagos en efectivo del partido, y del ex jefe de gabinete de la exvicepresidenta María Jesús Montero, entre otros.

En torno a una decena de testigos desfilan por el Tribunal Supremo en el juicio en el que también están acusados el exasesor Koldo García y el reconocido comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia.

JUICIO KITCHEN

López del Hierro, exmarido de Cospedal, citado como testigo en el juicio de Kitchen

Madrid (EFE).- El empresario Ignacio López del Hierro, exmarido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, está citado este miércoles a declarar como testigo en el juicio de Kitchen, la presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, por la que llegó a estar imputado, aunque después se sobreseyó el caso en su contra.

López del Hierro es el último de los testigos citados este miércoles en la Audiencia Nacional, en un juicio en el que están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, junto a ocho acusados más, por una operación orquestada presuntamente en 2013 para sustraer información que pudiera ser comprometedora para el PP, cuando se investigaban el caso Gürtel y la caja B.

GOBIERNO LEGISLATURA

Nuevo cara a cara de Sánchez y Feijóo en el Congreso

Madrid (EFE).- Con el foco de la actualidad puesto en los juicios por corrupción el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a enfrentarse en el pleno del Congreso en un nuevo cara a cara al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que cuestionará su gestión, pero también a las portavoces de Junts y de EH Bildu, que le reclaman compromisos pendientes de cumplir en esta legislatura.

Así mismo, el pleno del Congreso debate una moción de Vox sobre las prioridades del Gobierno que ha enmendado el PP para que el texto se adecue al acuerdo de ambos partidos en Extremadura, en plena polémica por el concepto de "prioridad nacional" ante la inmigración.

ESPAÑA GIBRALTAR

Albares recibe hoy a Picardo para preparar la aplicación del acuerdo de Gibraltar

Madrid (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, recibirá esta tarde en el Palacio de Viana al ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, para abordar los preparativos relacionados con la aplicación del acuerdo UE-Reino Unido sobre el Peñón.

Con el acuerdo sobre Gibraltar, que se firmó el 11 de junio del año pasado y empezará a aplicarse de manera provisional el 15 de julio, España ha logrado todos los objetivos marcados, según defendió el ministro hace unos días.

GOBIERNO EXTREMADURA

María Guardiola será elegida hoy presidenta de la Junta de Extremadura tras el acuerdo PP-Vox

Mérida (EFE).- La candidata del PP María Guardiola será elegida este miércoles presidenta de la Junta de Extremadura, tras el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox, con el voto en contra de PSOE y Unidas, después de la contestación de los grupos parlamentarios a su discurso de la primera jornada del debate de investidura.

Guardiola defendió el pacto de gobierno alcanzado con Vox, que augura "duradero, fiable y de mirada larga" y con la naturalidad y la serenidad de "quien sabe qué hace y por qué lo hace".

SANT JORDI

La Premio Nobel de Literatura 2024 ofrece una rueda de prensa la víspera de Sant Jordi

Barcelona (EFE).- La escritora surcoreana Han Kang, Premio Nobel de Literatura 2024, ofrece este miércoles una rueda de prensa en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) la víspera de Sant Jordi.

Han Kang firmará libros que han sido llevados al catalán y el castellano, entre ellos su última novela traducida, 'Tinta y sangre', que escribió en 2010.

MODA NUPCIAL

Arranca la feria de moda nupcial Barcelona Bridal Fashion Week

Barcelona (EFE).- La feria de moda nupcial Barcelona Bridal Fashion Week arranca cinco días de desfiles y feria comercial para compradores de todo el mundo.

En esta jornada participan dos de las principales casas de vestidos de novia españolas, Isabel Sanchís y Yolancris, así como Stephane Rolland, el invitado internacional de la Bridal Night.

EL TIEMPO

Menos calor en la mitad occidental peninsular y algunos chubascos aislados

Madrid (EFE).- Este miércoles, la mitad occidental de la Península presentará un ambiente menos caluroso que la oriental, pudiéndose dar chubascos aislados en el oeste peninsular, Estrecho, Cantábrico, Pirineos, Maestrazgo y sierras del sureste.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que la borrasca situada al oeste de la Península se desplazará hacia el noroeste, dejando a la mitad occidental con un ambiente menos caluroso, con nubes bajas en el oeste, Estrecho y Galicia que podrán dejar lloviznas aisladas, sin descartar que lleguen también a los Pirineos, Maestrazgo y sierras del sureste.

EFE

plv