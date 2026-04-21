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El italiano Di Giannantonio dice encontrarse en un "buen momento" y destaca su "fuerza"

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Redacción deportes, 21 abr (EFE).- El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), cuarto en la clasificación provisional del mundial de MotoGP, ante la disputa este fin de semana del Gran Premio de España en el circuito 'Ángel Nieto' de Jerez de la Frontera, dijo encontrarse en un buen momento" en la que sobresale su "fuerza" en este comienzo de temporada.

"Jerez es un circuito que todos conocemos muy bien, y será interesante estar de vuelta en Europa, y si una vez dijimos que el Campeonato empezaba aquí, para nosotros la campaña comenzó muy bien en las tres primeras carreras, somos fuertes, es un buen momento tanto para el equipo como para la moto", asegura el piloto italiano en la nota de prensa de su equipo.

"En estos días hemos estado trabajando para encontrar la manera de sacarle el máximo partido a la parte delantera para frenar la moto y girar un poco más cerrado, y para tener un conjunto aún mejor para las carreras", explica Fabio di Giannantonio.

"El objetivo es seguir teniendo las mismas sensaciones de las primeras carreras que me permiten ser fuerte", agrega 'Diggia'. EFE

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