Armengol propone reformar el reglamento del Congreso para evitar incidentes en los plenos

Madrid, 21 abr (EFE).- La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha propuesto este martes a la Mesa de la Cámara reformar el reglamento de la institución para evitar comportamientos conflictivos en los plenos como el protagonizado la pasada semana por el diputado de Vox José María Sánchez.

Armengol ha planteado además al órgano de gobierno del Congreso que se condene de forma enérgica la actuación del diputado de Vox, quien fue expulsado del hemiciclo tras ocupar la zona reservada a la Presidencia de la Cámara, donde se encaró con el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

En el escrito, que cuenta con la mayoría progresista en la Mesa para salir adelante, se hace además un llamamiento a todas las formaciones políticas para que relajen el clima de crispación que se está trasladando, dice Armengol, a la vida parlamentaria. EFE