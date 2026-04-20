Un hombre acepta 5 años de prisión en su condena número 21 por robar en viviendas

Santa Cruz de Tenerife, 20 abr (EFE).- Un hombre ha aceptado cinco años de cárcel en la que es su vigésima primera condena firme por el delito de robo en vivienda habitada.

En la vista celebrada este lunes en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha sido juzgado por tres robos en casas habitadas y ha aceptado cinco años más de cárcel, además de otros tantos por los que permanece en estos momentos en prisión.

Ahora la Audiencia tinerfeña tendrá que hacer por tercera vez en su historial delictivo un nuevo cálculo para determinar cuánto durará exactamente la nueva pena junto con las que está cumpliendo ahora.

En principio, la Fiscalía pedía siete años y medio de cárcel, aunque finalmente se llegó a un acuerdo de conformidad.

En este último caso se le juzgaba por tres robos en casas habitadas cometidos entre los meses de marzo y abril de 2024. No se pide responsabilidad civil dado que los propietarios no han hecho reclamación alguna.

En la segunda acumulación de penas, cuando ya había sido condenado en diez ocasiones, la cifra se fijó en nueve años.

El Ministerio Público pidió que se tuviera en cuenta la agravante de reincidencia, dado que en realidad todas las penas suman 17 años antes de calcular la última acumulación.

De los últimos tres robos por los que ha sido juzgado este lunes, en uno de los casos, el procesado se introdujo por una ventana en una vivienda vacacional que en ese momento estaba ocupada por una persona y se apoderó de 1.500 euros en efectivo, ropa y varios aparatos electrónicos.

En otro caso, saltó la valla y rompió el cristal de la puerta de la cocina de una vivienda y fue sorprendido por su moradora en el dormitorio de su hijo, donde sustrajo una consola de vídejuegos.

Por último, se introdujo en la vivienda de otra mujer tras saltar la valla y sustrajo varios objetos por valor de casi 600 euros.

Cuando fue detenido, tenía en su poder unas gafas de sol, pendientes, anillos, pulseras, un móvil y un cubo con 6 kilos de cobre y latón entre tuberías y cableado, algunos de los cuales pertenecían a la vivienda de la tercera perjudicada. EFE

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