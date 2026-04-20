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La lista negra de aerolíneas en la UE 2026: 169 compañías prohibidas por motivos de seguridad y las restricciones que debes conocer antes de volar

África, Asia, América y Europa concentran la mayoría de aerolíneas vetadas por la Unión Europea, que actualiza su lista para garantizar vuelos más seguros y proteger a los viajeros internacionales

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Avión aterrizando (Shutterstock).
Avión aterrizando (Shutterstock).

Con el avance de 2026 y el dilema del tráfico aéreo internacional por la guerra de Irán, la seguridad en los vuelos sigue siendo una de las mayores prioridades para los viajeros y las autoridades europeas. La Unión Europea, a través de su Lista de Seguridad Aérea (ASL), mantiene una estricta vigilancia sobre las aerolíneas que operan dentro y fuera de su territorio, actualizando de forma periódica el listado de compañías a las que prohíbe volar o impone restricciones por no cumplir con los estándares internacionales de seguridad. Esta lista se ha convertido en una referencia clave para quienes buscan volar con tranquilidad, ya sea dentro del continente o hacia destinos más lejanos.

La última actualización, correspondiente a diciembre de 2025, deja un panorama claro: existen 169 aerolíneas prohibidas en el espacio aéreo de la UE, repartidas en varios continentes y países, y otras empresas sujetas a restricciones específicas. Más allá de una simple advertencia, la ASL es una herramienta de protección al consumidor y de presión para que las autoridades aeronáuticas de todo el mundo refuercen sus sistemas de supervisión y mantenimiento.

¿Qué aerolíneas están prohibidas en la Unión Europea en 2026?

El listado de la Unión Europea es amplio y abarca aerolíneas de África, América, Asia y Europa. La inclusión en la Lista de Seguridad Aérea implica que estas compañías tienen prohibido operar vuelos comerciales hacia, desde o dentro de cualquier país miembro de la UE. Además, algunas están sujetas a restricciones que limitan el uso de determinados modelos de aviones.

En África, el veto afecta a todas las compañías de países como Angola, Congo, República Democrática del Congo, Yibuti, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Liberia, Sierra Leona, Sudán y Tanzania, además de la conocida Air Zimbabwe. Esta decisión responde a deficiencias detectadas tanto en las aerolíneas como en las autoridades de aviación civil de estos estados, que no cumplen las obligaciones internacionales de supervisión y control de la seguridad aérea.

avión
Un avión

En América, la lista incluye a la venezolana Avior Airlines y a todas las compañías de Santo Tomé y Príncipe y Surinam. La UE advierte así a los viajeros sobre los riesgos de volar con estas empresas, incluso fuera del espacio europeo, debido a las dudas sobre el mantenimiento de aeronaves, la formación de las tripulaciones y la gestión operativa.

El caso de Asia es especialmente relevante por la presencia de aerolíneas de países con importantes rutas internacionales. Entre las compañías incluidas destacan Iran Aseman Airlines, Fly Baghdad (Irak) e Iraqi Airways, así como todas las compañías de Afganistán, Kirguistán, Libia y Nepal. Este bloqueo se justifica por la incapacidad de las autoridades locales para garantizar la seguridad de las operaciones y el cumplimiento de los estándares internacionales.

En el propio continente europeo, la Unión Europea mantiene la prohibición sobre todas las aerolíneas de Armenia y Rusia, en un contexto marcado por tensiones políticas y preocupaciones sobre la supervisión técnica y operativa.

Restricciones adicionales y el papel de la autoridad europea

No todas las sanciones son absolutas. Algunas aerolíneas pueden operar bajo condiciones muy específicas, con restricciones sobre ciertos modelos de aeronaves o rutas. Es el caso de Iran Air, que tiene prohibido volar a la Unión Europea con sus aviones Fokker F100 y Boeing B747, y de Air Koryo (Corea del Norte), que solo puede operar con dos aeronaves del tipo TU-204 dentro de la UE, quedando el resto de su flota vetada.

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La Comisión Europea subraya que la presencia de una aerolínea en la lista no solo responde a problemas de la empresa, sino que puede deberse a la falta de capacidad de las autoridades del país de origen para ejercer una supervisión efectiva. “Si se demuestra que una autoridad de seguridad aérea de un país no perteneciente a la UE no puede cumplir con sus obligaciones internacionales de supervisión de la seguridad, todas las aerolíneas de ese país pueden ser incluidas en la ASL”, señalan los responsables de Movilidad y Transporte.

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