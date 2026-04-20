Celorio: "La lengua española no es la lengua de la conquista sino de la independencia"

Madrid, 20 abr (EFE).- El escritor, académico y director de la Academia Mexicana de la Lengua, Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948), que el próximo jueves recibirá el Premio Cervantes 2025, el más importante de las letras españolas, ha expresado este lunes su "veneración" hacia la lengua española y ha considerado "un despropósito" la crisis diplomática entre España y México por la violencia de la conquista.

"La lengua española en América no es la lengua de la conquista, sino la lengua de la independencia. Si no hubiéramos tenido esta lengua española, no habríamos podido configurar nuestras respectivas nacionalidades. México, sin la lengua española, no sería México", ha dicho en una rueda de prensa en el Museo Reina Sofía, acompañado por la directora general del Libro, María José Gálvez.

Celorio, que ha llegado a la convocatoria con la prensa apoyado en un bastón y con la voz "pedregosa y disminuida", recibirá el Cervantes el próximo jueves en una ceremonia en el paraninfo de Alcalá de Henares presidida por los reyes de España.

El jurado del premio, dotado con 125.000 euros, lo ha distinguido por su "excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispana".

Narrador, ensayista, cronista y una de las figuras más destacadas de la literatura mexicana contemporánea, Celorio ha considerado "inútil" la crisis diplomática desatada entre España y México a raíz de la petición de perdón por la violencia de la conquista por parte del gobierno mexicano y ha confiado en que esté superada.

"Esta solicitud de perdón es un despropósito, porque es anacrónica y retrotópica", ha manifestado. "Pedirle a un Estado que se disculpe por los abusos cometidos frente a otro país cuando ese Estado no era España y ese país tampoco era México, no deja de ser un anacronismo muy fuerte", ha subrayado.

Al mismo tiempo, lo ha considerado una actitud "retrotópica", ya que pone al mundo prehispano como paradigmático, como "una especie de utopía vista hacia atrás" y "como si el pasado fuera el paraíso perdido" y no un mundo lleno de "violencia y guerras intestinas".

Celorio ha reivindicado la lengua española en términos históricos, cualitativos y cuantitativos, con más de 500 millones de hablantes que la tienen como lengua materna y cien millones como segunda lengua. "Es la lengua materna internacional con más hablantes del mundo", ha dicho, frente al inglés, que no es materna, y el chino, que no es internacional.

La rueda de prensa ha arrancado con un recuerdo a Beatriz de Moura, la editora de Tusquets fallecida el pasado viernes. Celorio recordó que publicó con su sello su primera novela, 'Amor propio' (1992), y desde entonces toda su obra y que fue "muy importante en la literatura de la Transición democrática, abrió las letras españolas al mundo y el mundo a las letras españolas".

Autor de crónicas, ensayos y novelas como 'Y retiemble en sus centros la tierra', 'El metal y la escoria' o 'Mentideros de la memoria', casi toda la obra de Celorio se sostiene en la memoria personal, familiar y literaria.

"Me he dedicado mucho a la literatura del yo", ha dicho y ha aplaudido que esta haya "ampliado sus fronteras". Tradicionalmente considerada como "la conquista de la tercera persona", Celorio ha atribuido a Cervantes esa expansión de los límites de la novela.

"Gracias a él, los géneros se han mezclado hasta la promiscuidad, los géneros han dejado de ser compartimentos estancos", ha señalado, a la vez que ha reivindicado la necesidad de hablar de la propia estirpe: "Nadie sabe bien quién es si no sabe de dónde procede".

Doctor en Lengua y Literaturas Hispánicas, Celorio es, además de académico, director de la Academia Mexicana de la Lengua, editor y desde 1974 ha impartido clases en diversas instituciones, entre ellas la Universidad Iberoamericana, el Instituto Politécnico Nacional y El Colegio de México, además de haber dirigido la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM entre 1998 y 2000.

Por eso, ha agradecido al jurado que lo haya visto como "un escritor integral" frente a los que han criticado su "falta de consistencia en el compromiso con la literatura".

Sobre el discurso que pronunciará el próximo jueves en el Paraninfo de la universidad de Alcalá, ha avanzado que hablará de su poética y de su familia, pero también de su lectura del 'Quijote', del que ha destacado "el sentido del humor y el sentido de la libertad".

"La novela de Cervantes rompe con todo canon", ha subrayado, y es a la vez "la novela canónica por excelencia".

El Premio Cervantes 2025 consolida a México como el país latinoamericano con más galardonados del mayor reconocimiento de las letras en español, ya que con él ya son siete los mexicanos reconocidos.

Celorio se ha declarado "feliz de estar en este edén", junto a Octavio Paz (1981), Fernando del Paso (2015); Elena Poniatowska (2013); José Emilio Pacheco (2009); Sergio Pitol (2005) y Carlos Fuentes (1987).

Sobre la situación internacional, ha considerado "pavoroso" lo que está pasando en el mundo y ha lamentado que la literatura frente a la violencia no puede hacer más que "registrarla, ponderarla y criticarla".

"Cuando un escritor conjura la violencia, crea un remanso de paz, el de la lectura", ha concluido. EFE

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