Espana agencias

Condenado a 16 años por matar a un hombre con una barra de hierro en Barcelona en 2024

Guardar
Imagen RDXFXK3T5FGW3J3MPQIP55QS64

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 16 años de cárcel al acusado de matar a un hombre en mayo de 2024 en Barcelona, golpeándolo con una barra de hierro en la cabeza, por un delito de asesinato con alevosía.

La sentencia del juicio celebrado con jurado popular, y consultada por Europa Press, considera probado que sobre las 23 horas del 1 de mayo de 2024, el acusado se encontraba en las inmediaciones de la Plaza del Mar de Barcelona, cogió una barra de hierro que llevaba escondida en la espalda y se acercó a dos personas, reclamando la atención de la víctima.

"Movido por la intención de acabar con su vida o cuanto menos conociendo las altas probabilidades de hacerlo", le asestó un golpe en la cabeza, provocando que se desplomara y, una vez en el suelo, le propinó dos fuertes golpes más, causándole un traumatismo craneoencefálico que derivó en su fallecimiento.

La sentencia considera probado que el acusado llevó a cabo el ataque de forma "repentina y sorpresiva" y que la víctima no pudo defenderse de forma eficaz, ni inicialmente ni tras caer al suelo tras recibir el primer golpe.

El acusado deberá indemnizar a la madre de la víctima con 120.000 euros por el daño moral por la muerte violenta de su hijo y no podrá aproximarse ni comunicarse con ella durante 10 años una vez cumplida la pena privativa de libertad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El IBEX 35 cae un 1,21 % ante la escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán

Infobae

Celorio: "La lengua española no es la lengua de la conquista sino de la independencia"

Infobae

Diego Gómez, del Brighton, descarta gravedad de su lesión de rodilla

Infobae

Declarado un incendio en una zona de acopio de material plástico en Almonte (Huelva)

Infobae

El lotero acusado de quedarse con una primitiva millonaria niega que se lo ocultase al dueño

El lotero acusado de quedarse con una primitiva millonaria niega que se lo ocultase al dueño
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional detiene a un profesor de primaria en Barcelona con más de 100.000 archivos de pornografía infantil

La Policía Nacional detiene a un profesor de primaria en Barcelona con más de 100.000 archivos de pornografía infantil

La Unión Europea confirma que la suspensión del acuerdo con Israel no saldrá adelante al carecer de la mayoría cualificada necesaria entre los Veintisiete

Begoña Gómez acusa al juez Peinado de “generar una indefensión real y efectiva” y construir una causa en la que “siempre está detrás el presidente del Gobierno”

La acusación popular pide 24 años de prisión para Begoña Gómez por cuatro delitos y solicita que Pedro Sánchez declare como testigo

El PP contradice a Vox y niega que vayan a cortar las ayudas a Cáritas por “colaborar” con la inmigración irregular: “Tiene que acreditarse con sentencia”

ECONOMÍA

El Gobierno llevará el martes al Consejo de Ministros su ‘megaplan’ de vivienda con ayudas récord a la compra y al alquiler

El Gobierno llevará el martes al Consejo de Ministros su ‘megaplan’ de vivienda con ayudas récord a la compra y al alquiler

La prórroga del alquiler une a los votantes de PSOE, PP, Sumar y Vox: tres de cada cuatro españoles apoya la medida

Ni una ni dos: estas son todas las veces que puedes cambiar el testamento y cómo hacerlo, según expertos

El ladrillo se resquebraja: la construcción en España sufre una de las mayores caídas de la UE, un 10,2% el último año

De la cuna de Inditex a supermercado de barrio: el histórico local que albergó el primer Zara en A Coruña se convertirá en un Día

DEPORTES

Iga Swiatek, sobre sus entrenamientos con Rafa Nadal para preparar el Mutua Madrid Open y la temporada de tierra: “Fue realmente inspirador”

Iga Swiatek, sobre sus entrenamientos con Rafa Nadal para preparar el Mutua Madrid Open y la temporada de tierra: “Fue realmente inspirador”

Así es el camino de los tenistas españoles en el Mutua Madrid Open: Jódar y Sinner en la misma parte del cuadro

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”