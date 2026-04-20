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El IBEX 35 cae un 1,21 % ante la escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán

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Madrid, 20 abr (EFE).- El IBEX 35, el principal índice de la Bolsa española, ha cedido este lunes un 1,21 % después de que se hayan intensificado las tensiones entre Estados Unidos e Irán, lo que ha hecho que el precio del petróleo brent se dispare más de un 5 %.

El selectivo español ha perdido 223,6 puntos y también el nivel de los 18.300 enteros. El índice ha cerrado en los 18.260,9 puntos la sesión bursátil del lunes, aunque en lo que va de año acumula todavía una subida del 5,51 %.

La Bolsa ha arrancado la sesión con retrocesos superiores al punto porcentual, que se han mantenido a lo largo de la jornada y se han incrementado en el último tramo de la negociación después de que Estados Unidos haya señalado que es improbable que se extienda la tregua con Irán y que el estrecho de Ormuz seguirá bloqueado.

La escalada de las tensiones ha disparado el precio del petróleo. El barril de brent, de referencia en Europa, se dispara más de un 5 % hasta los 95,75 dólares el barril y el Texas (WTI, por sus siglas en inglés) sube casi un 6 % y cotiza en los 88,86 dólares.

De los grandes valores, BBVA ha cedido el 3,42 %; Banco Santander, el 2,59 %; e Inditex, el 1,27 %; mientras que Iberdrola ha sumado el 0,35 %; Telefónica, el 0,39 %; y Repsol, el 2,18 % ante la escalada del precio del crudo. EFE

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