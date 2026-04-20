Salvamento Marítimo rescata a 18 migrantes en una patera al sur de El Ejido (Almería)

Almería, 20 abr (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado a dieciocho migrantes de origen magrebí, entre ellos una mujer, que viajaban a bordo de una patera localizada al sur del municipio almeriense de El Ejido, según han informado a EFE fuentes de la entidad estatal.

La embarcación fue avistada inicialmente por medios del Servicio de Vigilancia Aduanera a unas 10,5 millas náuticas (aproximadamente 19,4 kilómetros) al sur de Punta de Baños, en la costa de El Ejido.

Tras recibir el aviso, Salvamento Marítimo movilizó a la embarcación de intervención rápida Salvamar Carina, que procedió al rescate de los dieciocho ocupantes de la patera. Todos ellos fueron trasladados al muelle del puerto de Almería, donde atracaron en torno a la 01:30 horas de la madrugada de este lunes. EFE

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