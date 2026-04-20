Robles acusa a Tellado de decir a la justicia lo que debe hacer y alega:el Gobierno respeta las decisiones de los jueces

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado hoy al secretario general del PP, Miguel Tellado, de extralimitarse y decir a los jueces lo que tienen que hacer, algo que ha considerado una falta de respeto hacia este colectivo. Por el contrario, afirma que el Gobierno no dice a los jueces lo que tienen que hacer y respetan sus decisiones.

Así lo ha afirmado durante una entrevista en 'Mañaneros' de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntada por las declaraciones del dirigente popular hoy en rueda de prensa en la que ha señalado que la corrupción presente es la del Gobierno, después de que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, haya declarado como testigo en el juicio del 'caso Kitchen' que él habló con Mariano Rajoy de la contabilidad B y que le tenía grabado, aunque no encuentra esa grabación.

Robles ha dicho estar sorprendida por las declaraciones de Miguel Tellado. "Dice que él no es como el Partido Socialista, que no critica a los jueces, que no se mete con los jueces", ha interpretado la ministra antes de señalar que lo que está haciendo el secretario general del PP es decir a los jueces "lo que tienen que hacer".

Según Robles, con estas declaraciones, Tellado está atribuyendo "responsabilidades, culpabilidades, sin ninguna prueba, criticando al Partido Socialista". En su opinión, el dirigente 'popular' está realmente diciendo: "Nosotros no criticamos a los jueces, pero le decimos lo que tienen que hacer. Decimos quien es culpable, quien no es culpable".

ACUSA AL PP DE FALTA DE RESPETO Y PIDE QUE NO HAGAN JUICIOS DE VALOR

"Usted no es quien decide quién es culpable y quién es inocente, así que creo que sus declaraciones una vez más han sido muy desafortunadas y ponen de relieve lo que piensa del Poder Judicial", que según Robles es que este tiene que tomar las decisiones que al PP le convengan.

La ministra de Defensa considera que esto es una "falta de respeto absoluta y total por parte del señor Tellado" y le ha pedido que deje "trabajar la justicia" y no haga "juicios de valor".

En su opinión, el Gobierno no es igual que el PP a la hora de afrontar los casos de corrupción y ha alegado que el Gobierno respeta a la justicia: "Desde luego nosotros respetamos al Poder Judicial las decisiones de los jueces y no les decimos, como ha hecho el señor Tellado, lo que tienen que hacer y no tienen que hacer".

CRITICA LA DILACIÓN EN EL TIEMPO DEL PROCEDIMIENTO

Dicho esto, ha criticado, dado que ella proviene del mundo de la justicia, el hecho de que se haya "tardado tanto tiempo" en llegar a este procedimiento: "cuando la justicia es lenta es menos justicia".

Por ello, ha mostrado su esperanza de que se aclare toda la verdad y ha reclamado que no se dilaten tanto en el tiempo los procedimientos judiciales.

En cuanto a las declaraciones concretas de Luis Bárcenas, Robles no ha querido entrar asegurando que por deformación profesional considera que es a los tribunales a quienes corresponde valorar la certeza o no de las declaraciones de los testigos y, dado que Bárcenas comparece como testigo en este procedimiento, ha recordado que tiene "obligación de decir la verdad" porque sino estaría incurriendo en un delito.

CASO KITCHEN, UNA DE LAS PÁGINAS "MÁS NEGRAS" DE INTERIOR

No obstante, ha calificado "todo lo del caso Kitchen" como una de las "páginas más negras de la historia del Ministerio del Interior". Además, la ministra ha querido señalar que el Gobierno y el PP no son iguales a la hora de afrontar los casos de corrupción.

En este sentido y tras señalar que el tribunal valorará y juzgará esas declaraciones del señor Bárcenas en su conjunto, ha dicho que lo ocurrido con este asunto le produce un "enorme sonrojo", dado que ella también estuvo hace años en el Ministerio del Interior. Fue la secretaria de Estado de Seguridad cuando Juan Alberto Belloch era el ministro.