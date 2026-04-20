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Falcao García, en observación tras golpe en la cara que sufrió en el América-Millonarios

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Bogotá, 20 abr (EFE).- El delantero colombiano Radamel Falcao García, del Millonarios, permanece bajo observación médica este lunes tras el fuerte golpe que sufrió en el rostro durante la derrota de su equipo ante el América de Cali por 3-1, resultado que dejó al conjunto bogotano en una situación comprometida en la liga.

El incidente ocurrió el domingo en el estadio Pascual Guerrero, cuando el atacante chocó en un salto con el defensor Dany Rosero, tras lo cual quedó tendido en el césped con signos de dolor y requirió la rápida intervención del cuerpo médico de su equipo.

Aunque el capitán del Millonarios regresó momentáneamente al campo, no pudo continuar en el segundo tiempo y fue sustituido antes de ser trasladado en ambulancia a un centro asistencial en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste).

Según informes preliminares, el jugador sufrió un trauma facial con sospecha de fractura en el hueso cigomático (pómulo), aunque aún no hay un parte médico oficial que confirme la gravedad de la lesión ni el tiempo estimado de recuperación.

El entrenador del Millonarios, Fabián Bustos, señaló tras el encuentro que existe una alta probabilidad de fractura, aunque insistió en la necesidad de esperar los resultados definitivos de los exámenes médicos.

Se espera que este lunes Falcao sea valorado por un cirujano maxilofacial cuyo diagnóstico será clave para definir si requiere intervención quirúrgica y el tiempo que estará fuera de las canchas.

La posible baja del delantero supone un duro golpe para el Millonarios en la recta final del torneo, en el que figura en la posición undécima, con 22 puntos, y lucha por mantenerse con opciones de clasificación para la siguiente fase. EFE

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