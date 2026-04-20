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Peramato preside la toma de posesión de tres fiscales de Sala, dos de ellas mujeres

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Madrid, 20 abr (EFE).- Dos mujeres y un hombre han tomado este lunes posesión de sus cargos como fiscales de Sala, en un acto celebrado este lunes en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Madrid y presidido por la Fiscal General, Teresa Peramato Martín.

Ana Isabel García León y María Farnés Martínez Frigola han asumido su cargo como Fiscales de Sala Jefas de la Fiscalía del Tribunal Supremo (Sección Penal), mientras que Javier Rufino Rus lo ha hecho como Fiscal de Sala contra los Delitos relativos a la Ordenación del Territorio y la Protección del Patrimonio Histórico, del Medio Ambiente e Incendios Forestales.

Tras estos nombramientos, dos de las cuatro Jefaturas de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo estarán ocupadas por mujeres; se trata de la primera vez que ocurre en la historia de España, ha dicho Peramato Martín.

La Fiscal General del Estado ha anunciado que García León también será Fiscal de Sala delegada para la tutela y protección de las víctimas del delito.

Peramato Martín ha señalado durante el evento que los tres fiscales han asumido "destinos complejos y responsabilidades de especial exigencia", en los que afrontarán "decisiones difíciles... desde el rigor técnico, la prudencia en el juicio y una profunda conciencia de su condición de servidores públicos".

"No me cabe duda de que ejerceréis vuestros nuevos cargos con excelencia", ha dicho la Fiscal General a los homenajeados, en los que ha asegurado confiar para contribuir, "desde estas nuevas responsabilidades, a fortalecer y mejorar" la institución.

Peramato Martín ha añadido que, con más de 25 años de experiencia en este ámbito, García León, Martínez Frigola y Rufino Rus representan el "modelo de fiscal" del siglo XXI: "Jurista de sólida formación, comprometido con la realidad social, cercano a las víctimas, respetuoso con el trabajo de los demás operadores jurídicos y plenamente consciente del valor del trabajo en equipo".

Ana Isabel García León, que ingresó en la carrera fiscal en 1999, ha pasado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de Madrid, así como por la Fiscalía Provincial de Madrid y la Secretaría Técnica de la FGE.

María Farnés Martínez Frigola, que accedió a la carrera fiscal en 1986, ha trabajado para la Fiscalía Provincial de San Sebastián y la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife; desde 2022 ha sido Fiscal Superior de Canarias.

Javier Rufino Rus, que se incorporó a la carrera fiscal en 1991, ha sido Fiscal Delegado de Medio Ambiente de Sevilla durante 14 años y Teniente Fiscal de la Inspección Fiscal de la FGE, donde ha asumido la redacción de las actas de la sección de medioambiente. EFE

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