Este martes,aumento general de las temperaturas con lluvia y viento en el norte peninsular

Madrid, 20 abr (EFE).- Este martes se espera un aumento generalizado de las temperaturas en toda la península, aunque se producirán probables tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el Cantábrico oriental, alto Ebro, Galicia y Aragón.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este martes continuará el ascenso de temperaturas en todo el territorio peninsular, pudiendo ser especialmente notable en las máximas en el litoral norte y superándose los 32 grados en diversos valles del sur y en el del Ebro. En Baleares, se esperan pocos cambios.

Paralelamente, se prevén tormentas acompañadas de precipitaciones y rachas muy fuertes de viento en el Cantábrico oriental y alto Ebro, pudiéndose extender por Galicia, Ibérica de Aragón y valle del Ebro.

No se descarta que puedan darse tormentas aisladas, en general con poca precipitación, en las mesetas, Extremadura y entorno de Sierra Morena.

El viento soplará flojo en la península, pudiendo ser moderado a fuerte en la costa norte y Estrecho.

En Canarias, descenso de temperaturas, sobre todo en las islas orientales y viento de flojo a moderado.

.-GALICIA: cielos nubosos con polvo en suspensión y chubascos acompañados de barro que se extenderán de oeste a este, más frecuentes e intensos en montañas del interior. Temperaturas máximas superiores a las normales para la época. Viento flojo a moderado con rachas muy fuertes en zonas altas de Lugo y Orense.

.-ASTURIAS: cielos nubosos con polvo en suspensión y chubascos acompañados de barro durante la tarde. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso, más acusado en el litoral. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-CANTABRIA: cielos nubosos con chubascos que, en el extremo oriental, serán localmente fuertes y acompañados de granizo. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento, más acusado en el litoral. Viento flojo y moderado.

.-PAÍS VASCO: cielos nubosos con chubascos durante la tarde que podrán ser localmente fuertes y en forma de granizo. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento, más acusado en el litoral. Viento flojo y moderado.

.-CASTILLA Y LEÓN: intervalos de nubes altas con lluvias y chubascos débiles. Temperaturas en ligero ascenso y viento flojo con intervalos de moderado.

.-NAVARRA: cielos con intervalos nubosos aumentando a nubosos con posibilidad de chubascos dispersos, sin descartar que sean localmente fuertes y en forma de granizo en las sierras occidentales. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento. Viento flojo o moderado.

.-LA RIOJA: intervalos nubosos con probabilidad de chubascos, más frecuentes en la Ibérica. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo o moderado.

.-ARAGÓN: cielos despejados aumentando a intervalos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos. Temperaturas en ascenso generalizado. Viento flojo con intervalos de moderado y probabilidad de rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

.-CATALUÑA: cielos despejados y aumento de nubosidad en el Pirineo por la tarde, donde hay probabilidad de chubascos. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ascenso en el cuadrante noroeste y en descenso en el suroeste, con pequeños cambios en el resto. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-EXTREMADURA: intervalos de nubes altas con probabilidad de chubascos. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos con nubes altas sin descartar algunas tormentas dispersas en la sierra y extremo occidental por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en las mínimas en la sierra. Viento flojo.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos nubosos sin descartar tormentas aisladas por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ascenso en general ligero. Viento flojo con intervalos de moderado en horas centrales.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielos con intervalos de nubes altas en el litoral y despejado en el resto. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso en Valencia y en ligero descenso en el resto. Viento flojo ocasionalmente moderado en el interior del norte de Castellón.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo con intervalos de moderado por la tarde.

.-BALEARES: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo con brisas costeras durante las horas centrales del día.

.-ANDALUCÍA: cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en las sierras. Se producirá una entrada de polvo en suspensión por el golfo de Cádiz durante la madrugada. Temperaturas en ascenso generalizado, excepto algún descenso o sin cambios en la vertiente atlántica. Viento flojo tendiendo a soplar moderado en la mitad occidental. Levante fuerte en el Estrecho con rachas ocasionalmente fuertes.

.-CANARIAS: intervalos nubosos en general con probables lluvias en las islas de mayor relieve, sin descartar ligera calima. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado. EFE