Espana agencias

Este martes,aumento general de las temperaturas con lluvia y viento en el norte peninsular

Guardar

Madrid, 20 abr (EFE).- Este martes se espera un aumento generalizado de las temperaturas en toda la península, aunque se producirán probables tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el Cantábrico oriental, alto Ebro, Galicia y Aragón.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este martes continuará el ascenso de temperaturas en todo el territorio peninsular, pudiendo ser especialmente notable en las máximas en el litoral norte y superándose los 32 grados en diversos valles del sur y en el del Ebro. En Baleares, se esperan pocos cambios.

Paralelamente, se prevén tormentas acompañadas de precipitaciones y rachas muy fuertes de viento en el Cantábrico oriental y alto Ebro, pudiéndose extender por Galicia, Ibérica de Aragón y valle del Ebro.

No se descarta que puedan darse tormentas aisladas, en general con poca precipitación, en las mesetas, Extremadura y entorno de Sierra Morena.

El viento soplará flojo en la península, pudiendo ser moderado a fuerte en la costa norte y Estrecho.

En Canarias, descenso de temperaturas, sobre todo en las islas orientales y viento de flojo a moderado.

.-GALICIA: cielos nubosos con polvo en suspensión y chubascos acompañados de barro que se extenderán de oeste a este, más frecuentes e intensos en montañas del interior. Temperaturas máximas superiores a las normales para la época. Viento flojo a moderado con rachas muy fuertes en zonas altas de Lugo y Orense.

.-ASTURIAS: cielos nubosos con polvo en suspensión y chubascos acompañados de barro durante la tarde. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso, más acusado en el litoral. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-CANTABRIA: cielos nubosos con chubascos que, en el extremo oriental, serán localmente fuertes y acompañados de granizo. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento, más acusado en el litoral. Viento flojo y moderado.

.-PAÍS VASCO: cielos nubosos con chubascos durante la tarde que podrán ser localmente fuertes y en forma de granizo. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento, más acusado en el litoral. Viento flojo y moderado.

.-CASTILLA Y LEÓN: intervalos de nubes altas con lluvias y chubascos débiles. Temperaturas en ligero ascenso y viento flojo con intervalos de moderado.

.-NAVARRA: cielos con intervalos nubosos aumentando a nubosos con posibilidad de chubascos dispersos, sin descartar que sean localmente fuertes y en forma de granizo en las sierras occidentales. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento. Viento flojo o moderado.

.-LA RIOJA: intervalos nubosos con probabilidad de chubascos, más frecuentes en la Ibérica. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo o moderado.

.-ARAGÓN: cielos despejados aumentando a intervalos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos. Temperaturas en ascenso generalizado. Viento flojo con intervalos de moderado y probabilidad de rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

.-CATALUÑA: cielos despejados y aumento de nubosidad en el Pirineo por la tarde, donde hay probabilidad de chubascos. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ascenso en el cuadrante noroeste y en descenso en el suroeste, con pequeños cambios en el resto. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-EXTREMADURA: intervalos de nubes altas con probabilidad de chubascos. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos con nubes altas sin descartar algunas tormentas dispersas en la sierra y extremo occidental por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en las mínimas en la sierra. Viento flojo.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos nubosos sin descartar tormentas aisladas por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ascenso en general ligero. Viento flojo con intervalos de moderado en horas centrales.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielos con intervalos de nubes altas en el litoral y despejado en el resto. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso en Valencia y en ligero descenso en el resto. Viento flojo ocasionalmente moderado en el interior del norte de Castellón.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo con intervalos de moderado por la tarde.

.-BALEARES: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo con brisas costeras durante las horas centrales del día.

.-ANDALUCÍA: cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en las sierras. Se producirá una entrada de polvo en suspensión por el golfo de Cádiz durante la madrugada. Temperaturas en ascenso generalizado, excepto algún descenso o sin cambios en la vertiente atlántica. Viento flojo tendiendo a soplar moderado en la mitad occidental. Levante fuerte en el Estrecho con rachas ocasionalmente fuertes.

.-CANARIAS: intervalos nubosos en general con probables lluvias en las islas de mayor relieve, sin descartar ligera calima. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado. EFE

Últimas Noticias

Un hombre acepta 5 años de prisión en su condena número 21 por robar en viviendas

Infobae

Falcao García, en observación tras golpe en la cara que sufrió en el América-Millonarios

Infobae

Al menos 56 heridos y 63 detenidos tras disturbios en superclásico del fútbol paraguayo

Infobae

Peramato preside la toma de posesión de tres fiscales de Sala, dos de ellas mujeres

Infobae

Garamendi (CEOE ) ve "un error total" hacer "partidismo" con el proceso de regularización

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez acusa al juez Peinado de “generar una indefensión real y efectiva” y construir una causa en la que “siempre está detrás el presidente del Gobierno”

Begoña Gómez acusa al juez Peinado de “generar una indefensión real y efectiva” y construir una causa en la que “siempre está detrás el presidente del Gobierno”

La acusación popular pide 24 años de prisión para Begoña Gómez por cuatro delitos y solicita que Pedro Sánchez declare como testigo

El PP contradice a Vox y niega que vayan a cortar las ayudas a Cáritas por “colaborar” con la inmigración irregular: “Tiene que acreditarse con sentencia”

La prensa de Marruecos dispara contra Lamine Yamal y le dice lo que debe hacer para ser “verdaderamente grande”: “Ahí es donde la historia se desmorona”

Defensa convoca 3.000 plazas para oficiales y suboficiales de Fuerzas Armadas y Guardia Civil en 2026: estos son los plazos y requisitos

ECONOMÍA

La prórroga del alquiler une a los votantes de PSOE, PP, Sumar y Vox: tres de cada cuatro españoles apoya la medida

La prórroga del alquiler une a los votantes de PSOE, PP, Sumar y Vox: tres de cada cuatro españoles apoya la medida

Ni una ni dos: estas son todas las veces que puedes cambiar el testamento y cómo hacerlo, según expertos

El ladrillo se resquebraja: la construcción en España sufre una de las mayores caídas de la UE, un 10,2% el último año

De la cuna de Inditex a supermercado de barrio: el histórico local que albergó el primer Zara en A Coruña se convertirá en un Día

La UE anuncia un aumento del 50% el control de las importaciones de alimentos: España ya vigila de cerca pimientos, mangos y espárragos

DEPORTES

Así es el camino de los tenistas españoles en el Mutua Madrid Open: Jódar y Sinner en la misma parte del cuadro

Así es el camino de los tenistas españoles en el Mutua Madrid Open: Jódar y Sinner en la misma parte del cuadro

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey