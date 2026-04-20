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Podemos insta a Sánchez a actuar contra Israel en asuntos de su exclusiva competencia

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Madrid, 20 abr (EFE).- Podemos ve con buenos ojos que el Gobierno pida a la Unión Europea romper el acuerdo de asociación con Israel, pero ha instado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a actuar en los ámbitos que son de su exclusiva competencia, rompiendo todo tipo de relaciones entre este país y España.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, el portavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha dicho que le parece bien la propuesta que el Gobierno va a hacer el martes en Bruselas durante la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea para romper el acuerdo de asociación con Israel.

Pero, en su opinión, es una muestra de "política de titulares" al ser una cuestión que no depende del propio Sánchez y cree que "estaría muchísimo mejor" que el presidente del Gobierno actuara contra Israel en asuntos de su estricta competencia.

"Haga usted lo que le compete a su Gobierno y a su país. Rompa usted relaciones económicas, diplomáticas, comerciales, culturales y deportivas con el Estado genocida de Israel", le ha pedido a Sánchez.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, ha celebrado que la parte socialista del Gobierno vaya pedir a la Unión Europea romper el acuerdo de asociación con Israel, ya que ha señalado que es una petición que su espacio político lleva haciendo "muchísimo tiempo".

"Puede encontrarse con el muro de la unanimidad, pero hay aspectos del acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel que pueden ser derogados sin necesidad de la unanimidad y, por lo tanto, hay margen para la acción allí", ha señalado al abordar esta cuestión en una rueda de prensa de la nueva coalición Sumar, en la que ha intervenido en representación de los comunes.

Preguntado por la reacción de Podemos, ha recordado que el Gobierno ya ha tomado otras medidas contra Israel a petición de Sumar, como la retirada de la embajadora de España de Tel Aviv. EFE

(foto)(video)(audio)

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