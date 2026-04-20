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Garamendi (CEOE ) ve "un error total" hacer "partidismo" con el proceso de regularización

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Bilbao, 20 abr (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado un "error total" que se haga "partidismo" con el proceso de regularización extraordinaria de migrantes en un país en el que se "necesita gente de fuera" en algunos sectores.

Se ha mostrado partidario de que la cuestión se hubiera debatido en el Congreso y ha realizado un llamamiento a las formaciones políticas a alcanzar pactos frente a la "radicalidad".

Garamendi, que ha sostenido que España contaría con "tres millones de parados, si se contaran bien", ha incidido en que se da un problema con el paro juvenil y con el "absentismo fraudulento", que ha atribuido en su mayoría a menores de 35 años, "los lunes y los viernes".

El dirigente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha intervenido este lunes en una conferencia organizada por el Grupo Vasco del Club de Roma en Bilbao en la que ha analizado el papel de las empresas ante la crisis del multilateralismo.

En su alocución, se ha mostrado además crítico con el hecho de que el 50 % de las huelgas en el Estado se desarrollen en El País Vasco y ha rechazado que la desigualdad sea atribuible a las empresas o a los bajos salarios.

Ha responsabilizado de ello a cómo se gestiona por parte del Estado y a su "espíritu recaudatorio".

También ha censurado que tras décadas "sin políticas de vivienda" ahora se ejecuten políticas públicas con la propiedad privada y se culpabilice a quien tiene un segundo inmueble. "Cuidado con el intervencionismo para justificar errores", ha indicado.

Por último, ha rechazado los reales decretos del Gobierno central, que ha equiparado a las "ordenanzas" del régimen franquista, y ha apostado por el diálogo social ante cuestiones como el registro horario que supone, a su juicio, "atentar contra la libertad individual". EFE

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