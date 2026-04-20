El Barcelona, equipo que más jugadoras aporta a la lista para el Europeo

Madrid, 20 abr (EFE).- El Barcelona es, con siete futbolistas, el equipo que más jugadores aporta a la lista de convocadas por Mila Martínez, seleccionadora nacional sub-17, para la fase final del Europeo de la categoría que se disputará en mayo en Irlanda del Norte.

La selección se concentrará en la Ciudad del Fútbol el martes 28 de abril y partirá a Belfast el sábado 2 de mayo para quedar definitivamente concentrada en la capital norirlandesa.

España, que logró su quinto y último título hace dos años en Suecia, se enfrentará a Finlandia el 5 de mayo en Inver Park (18.00), a Francia el 8 de mayo en The Showgrounds (15.00) y el 11 de mayo a Polonia de nuevo en Inver Park (15.00).

Además de las veinte convocadas, Mila Martínez ha citado a Nuria Carracedo, guardameta del Real Madrid, para acudir como jugadora reserva.

Convocadas:

- Guardametas: Goiatz Ferraz (Athletic), Antía Veiga (Deportivo)

- Defensas: Maialen Valladares, Maddi Martín (Athletic), Abril Rius, Charlotta Dagny Ohlander (Barcelona), Abril Díaz (Real Madrid)

- Mediocampistas: Avril Serrano, Laia Cabetas, Carolina Ferrera, Elena Vizuete (Barcelona), Ángela Gálvez (Betis), Vera Molina (Granada)

- Delanteras: Iraia Fernández (Athletic), Rocio Elaine de la Cruz, Ángela Vieco (Atlético de Madrid), Lidia Gibert (Barcelona), María Aymerich (Madrid CFF), Candela Rodríguez (Real Madrid), Carlota Chacón (Real Sociedad)

- Reserva: Nuria Carracedo (Real Madrid/guardameta). EFE