ONG y Policía confían en que sigan las derivaciones de migrantes de Canarias a península

Las Palmas De Gran Canaria, 20 abr (EFE).- La ONG Oxfam y el Cuerpo Nacional de Policía confían en que las derivaciones de inmigrantes llegados a Canarias en patera hacia el territorio peninsular español no cesen o se vean obstaculizadas por la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Así lo han expresado este lunes la coordinadora de Protección de Derechos de la población migrante de Oxfam, Sonia Díaz, y el comisario jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Las Palmas, José Ayuso, en unas jornadas organizadas por el Gobierno canario en las que se ha debatido sobre el impacto que puede tener para las islas la nueva normativa migratoria europea, que estará vigente desde el 12 de junio.

Tras admitir que las repatriaciones que se realizan en Europa "son pocas", José Ayuso ha recordado que lo primero que se precisa para poder devolver a una persona a un país como Marruecos es que esté documentada, por lo que los consulados han de documentar a sus nacionales.

Con ese país España hace un "vuelo macro" semanal en los que repatría a unas veinte personas, si bien las condiciones son muy exigentes.

Con Mauritania hay un acuerdo de repatriación si se puede acreditar que los migrantes en cuestión (sea cual sea su nacionalidad) han cruzado su territorio o salido de su costa, si bien un altísimo porcentaje son malienses, país con el que "no hay una posibilidad de repatriar" (ACNUR recomienda su acogida, por las circunstancias de guerra y violencia de esa nación del Sahel).

Además, antes de proceder a una repatriación desde España la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha de determinar si existe o no un riesgo de que esa persona pueda retornar, lo que llevaría a no iniciar el procedimiento, y Senegal "está un poco más proactivo a la hora de identificar, pero es un país que tiene muchísimo en cuenta la opinión pública", ha referido el comisario.

Sobre las personas que puedan quedar a partir de junio en una especie de limbo tras llegar a Canarias, al no poder ser devueltas a sus países de origen, lo que les abocaría a quedar en la calle, como le ocurrió a cientos en 2020 en las islas, Elena Muñoz, de CEAR, ha considerado que esa "experiencia nos enseñó a todos las dificultades a todos los niveles, a nivel autonómico, local, estatal, que supone crear islas cárcel".

"Espero que hayamos aprendido. El Pacto Europeo de Migración y Asilo permitiría que esos centros para el procedimiento fronterizo de protección internacional como de retorno estén dentro del territorio, no solo cerca de las fronteras", lo que, desde su punto de vista jurídico, "no sería incompatible con que hubiera traslados a península", ha aseverado.

Desde Oxfam, Sonia Díaz ha recalcado que "la irregularidad no solo deja una fragilidad a la persona, sino al conjunto", mientras que regularizar a personas con las que ya convivimos, como hace ahora España, es "dotar al sistema, articularlo y coordinarlo".

El comisario Ayuso ha confiado en que esas derivaciones de adultos (los menores llevan otro cauce) se sigan haciendo, como se han hecho, a veces "de manera inmediata en momentos sumamente complicados" gracias a la coordinación de la Policía Nacional con el Ministerio de Inclusión. EFE

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