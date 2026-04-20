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Iberdrola ve "fundamental" que se conozcan los audios del apagón y no salgan "de parte"

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Madrid, 20 abr (EFE).- El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha dicho este lunes que es "fundamental" que se conozcan todos los audios del apagón peninsular del 28 de abril de 2025, incluidas las 8.000 conversaciones de Red Eléctrica, y ha defendido que "no es bueno que vayan saliendo de parte".

"Ahí tiene que haber poca confidencialidad, y lo estamos pidiendo las empresas sin saber lo que dicen de nosotros", ha respondido Ruiz-Tagle en la comisión del Congreso que investiga el 'cero eléctrico', donde ha insistido en que, de lo difundido hasta ahora, se están viendo conversaciones con otros agentes que son "muy ilustrativas" de lo que venía ocurriendo "hace mucho tiempo".

En su turno de palabra, la diputada del PNV y presidenta de la comisión, Idoia Sagastizabal, le ha preguntado si es partidario de que se publiquen íntegramente todas las transcripciones, las comunicaciones entre el operador del sistema, Red Eléctrica, y las empresas, así como las internas para permitir un análisis completo.

Ruiz-Tagle ha contestado que es "fundamental" que todas las informaciones se pongan a disposición de las partes, de los principales agentes del sector, del Ministerio (para la Transición Ecológica), de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como órgano fiscalizador, así como, en su momento, del panel de expertos europeos de Entso-e.

En consecuencia, ha añadido, cada vez que se ha solicitado una información a Iberdrola, la empresa la ha entregado "con nombres, con detalles, con información y con contenido".

"La transparencia no se mide por el ocultamiento de un nombre de una instalación por cuestiones de confidencialidad y protección de datos, sino por la voluntad de querer entregar estas informaciones", ha incidido.

Precisamente esta ha sido una de las críticas más recurrentes a las eléctricas a raíz de la publicación del primer informe sobre el incidente que se conoció, el del comité de expertos liderado por Transición Ecológica.

Y es que, en la versión que trascendió, ciertos datos, como el detalle de las plantas, fueron anonimizados por motivos de confidencialidad alegados por las empresas, a excepción de Red Eléctrica, como recordó la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, en su última comparecencia en la comisión del Senado.

Para "entender el contexto" en el que se produjo este suceso, Ruiz-Tagle ha reconocido que Iberdrola ha solicitado tener acceso a la información que Red Eléctrica aportó en la causa judicial que se abrió en la Audiencia Nacional tras el apagón para investigar un posible ciberataque.

Se trata "del orden de 8.000 conversaciones y algo más de 1.000 correos" que el operador del sistema envió a la Policía Nacional en el marco de esas pesquisas.

Para el consejero delegado de Iberdrola España es "fundamental" que la comisión de la Cámara Baja, que esta tarde ha comenzado la ronda de comparecencias, aproveche esta "gran oportunidad" y conozca los audios para que sus integrantes tengan "una clara condición de contexto".

"Los audios son transcripciones legítimas de grabaciones que estamos obligados a tener las compañías en nuestra parte de la grabación. Nosotros debemos tener unas 20 y Red Eléctrica, unas 8.000", ha relatado Ruiz-Tagle, que ha repetido que "sería bueno que se conocieran". EFE

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