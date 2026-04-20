Un estudio revela la locomoción y evolución del félido dientes de sable ibérico

Teruel, 20 abr (EFE).- Una investigación reciente ha analizado la locomoción y evolución del félido dientes de sable ibérico Promegantereon ogygia, a partir de fósiles hallados en yacimientos clave como Batallones-1 en Madrid y La Roma-2 en Teruel, con nuevos datos sobre su anatomía y su adaptación al entorno.

El trabajo, publicado en la revista BMC Zoology, ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar integrado por especialistas de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, ARAID, el Museo Nacional de Ciencias Naturales y la Universidad de Valladolid.

El análisis, del que informa la Fundación Dinópolis en una nota de prensa, se ha centrado en la extremidad posterior de esta especie, comparada con la de félidos actuales de tamaño similar, ha explicado la Fundación Dinópolis en una nota de prensa.

Los investigadores han identificado diferencias significativas en proporciones óseas, inserciones musculares y articulaciones; características que han evidenciado una combinación de rasgos primitivos y derivados, lo que confirma que la evolución de los macairodontinos no se produjo de forma uniforme.

El equipo ha destacado que la pelvis presenta adaptaciones que permiten una gran fuerza propulsiva y un control preciso de los movimientos laterales, aspectos vinculados con las estrategias de caza de estos depredadores. Sin embargo, pese a estos avances, la extremidad posterior conserva rasgos propios de los primeros félidos.

Asimismo, los investigadores precisan que la reducción de ciertas estructuras en la tibia no cuenta con una explicación clara, y que el desarrollo del calcáneo sugiere habilidades trepadoras, lo que habría facilitado la supervivencia frente a grandes carnívoros. EFE

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