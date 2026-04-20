Espana agencias

Un estudio revela la locomoción y evolución del félido dientes de sable ibérico

Guardar

Teruel, 20 abr (EFE).- Una investigación reciente ha analizado la locomoción y evolución del félido dientes de sable ibérico Promegantereon ogygia, a partir de fósiles hallados en yacimientos clave como Batallones-1 en Madrid y La Roma-2 en Teruel, con nuevos datos sobre su anatomía y su adaptación al entorno.

El trabajo, publicado en la revista BMC Zoology, ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar integrado por especialistas de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, ARAID, el Museo Nacional de Ciencias Naturales y la Universidad de Valladolid.

El análisis, del que informa la Fundación Dinópolis en una nota de prensa, se ha centrado en la extremidad posterior de esta especie, comparada con la de félidos actuales de tamaño similar, ha explicado la Fundación Dinópolis en una nota de prensa.

Los investigadores han identificado diferencias significativas en proporciones óseas, inserciones musculares y articulaciones; características que han evidenciado una combinación de rasgos primitivos y derivados, lo que confirma que la evolución de los macairodontinos no se produjo de forma uniforme.

El equipo ha destacado que la pelvis presenta adaptaciones que permiten una gran fuerza propulsiva y un control preciso de los movimientos laterales, aspectos vinculados con las estrategias de caza de estos depredadores. Sin embargo, pese a estos avances, la extremidad posterior conserva rasgos propios de los primeros félidos.

Asimismo, los investigadores precisan que la reducción de ciertas estructuras en la tibia no cuenta con una explicación clara, y que el desarrollo del calcáneo sugiere habilidades trepadoras, lo que habría facilitado la supervivencia frente a grandes carnívoros. EFE

1012109

Últimas Noticias

El IBEX 35 cae un 1,21 % ante la escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán

Infobae

Celorio: "La lengua española no es la lengua de la conquista sino de la independencia"

Infobae

Condenado a 16 años por matar a un hombre con una barra de hierro en Barcelona en 2024

Condenado a 16 años por matar a un hombre con una barra de hierro en Barcelona en 2024

Diego Gómez, del Brighton, descarta gravedad de su lesión de rodilla

Infobae

Declarado un incendio en una zona de acopio de material plástico en Almonte (Huelva)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional detiene a un profesor de primaria en Barcelona con más de 100.000 archivos de pornografía infantil

La Policía Nacional detiene a un profesor de primaria en Barcelona con más de 100.000 archivos de pornografía infantil

La Unión Europea confirma que la suspensión del acuerdo con Israel no saldrá adelante al carecer de la mayoría cualificada necesaria entre los Veintisiete

Begoña Gómez acusa al juez Peinado de “generar una indefensión real y efectiva” y construir una causa en la que “siempre está detrás el presidente del Gobierno”

La acusación popular pide 24 años de prisión para Begoña Gómez por cuatro delitos y solicita que Pedro Sánchez declare como testigo

El PP contradice a Vox y niega que vayan a cortar las ayudas a Cáritas por “colaborar” con la inmigración irregular: “Tiene que acreditarse con sentencia”

ECONOMÍA

El Gobierno llevará el martes al Consejo de Ministros su ‘megaplan’ de vivienda con ayudas récord a la compra y al alquiler

El Gobierno llevará el martes al Consejo de Ministros su ‘megaplan’ de vivienda con ayudas récord a la compra y al alquiler

La prórroga del alquiler une a los votantes de PSOE, PP, Sumar y Vox: tres de cada cuatro españoles apoya la medida

Ni una ni dos: estas son todas las veces que puedes cambiar el testamento y cómo hacerlo, según expertos

El ladrillo se resquebraja: la construcción en España sufre una de las mayores caídas de la UE, un 10,2% el último año

De la cuna de Inditex a supermercado de barrio: el histórico local que albergó el primer Zara en A Coruña se convertirá en un Día

DEPORTES

Iga Swiatek, sobre sus entrenamientos con Rafa Nadal para preparar el Mutua Madrid Open y la temporada de tierra: “Fue realmente inspirador”

Iga Swiatek, sobre sus entrenamientos con Rafa Nadal para preparar el Mutua Madrid Open y la temporada de tierra: “Fue realmente inspirador”

Así es el camino de los tenistas españoles en el Mutua Madrid Open: Jódar y Sinner en la misma parte del cuadro

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”