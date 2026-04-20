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El PP cree que Montero no deja su escaño para "protegerse" de alguna situación judicial

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Córdoba, 20 abr (EFE).- El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha afirmado este lunes que la candidata del PSOE a la Junta, María Jesús Montero, no ha dejado su escaño en el Congreso de los Diputados para "protegerse" de "eventuales situaciones" judiciales que se puedan derivar de la "corrupción" dentro del Gobierno.

En declaraciones a los periodistas tras visitar el parque tecnológico Rabanales 21 de Córdoba, Repullo se ha referido a la comisión de investigación que se está desarrollando en el Senado y ha manifestado que Montero está intentando "tapar todas esas irregularidades en el caso de Vicente Fernández, el presidente de la SEPI, un cargo de libre designación que designó ella de manera personal y que protegió en su momento".

A su juicio, en el caso de Fernández la hasta hace pocas semanas vicepresidenta primera del Gobierno de España "sigue el mismo modus operandi", ya que "protegió a Ábalos y protegió a Santos Cerdán, lo que le convierte en cómplice", ha señalado.

"Una cómplice que quiere mantener ese escaño para protegerse de eventuales situaciones que le puedan aparecer desde el punto de vista judicial", ha considerado Repullo, quien ha apostillado que Montero lleva "mucho tiempo" dedicada "a tapar esos líos y esa corrupción que rodea al gobierno de Pedro Sánchez".

Frente a ello, el también coordinador de campaña del PP-A ha recordado que Andalucía está "en otro momento", concretamente en el de la "transformación que viene de la mano de la vía andaluza de Juanma Moreno, de esa estabilidad que necesita Andalucía" y que, a su juicio, se orienta "permanentemente hacia el futuro". EFE

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