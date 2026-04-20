El Almería lamenta los altercados entre aficiones antes del partido contra el Málaga

Almería, 20 abr (EFE).- La Unión Deportiva Almería lamentó este lunes los incidentes registrados en los prolegómenos del encuentro del domingo frente al Málaga, unos altercados que impidieron que "la fiesta fuera completa" al destacar el "gran ambiente" que se vivió en el UD Almería Stadium.

Los altercados se produjeron en las inmediaciones del estadio, cuando aficionados rojiblancos y malaguistas aguardaban la llegada de los autobuses de sus respectivos equipos, lo que generó momentos de tensión que obligaron a la intervención del dispositivo desplegado por la Policía Nacional para un encuentro que había sido declarado de "alto riesgo".

El club almeriense aboga en un comunicado "por la cordura y la deportividad" tras estos incidentes, que derivaron en una pelea multitudinaria, según la Policía, y se saldaron con cinco detenidos, cuatro seguidores del Málaga y uno del Almería, en este caso un joven que fue evacuado en ambulancia al hospital tras sufrir un golpe en la cabeza al caerse durante su arresto.

La UD Almería deseó "una pronta recuperación" a este seguidor, de 31 años, y afirmó que "estos desagradables altercados", fuera del estadio, "evitaron que la fiesta fuera completa, puesto que el ambiente era el de las grandes ocasiones con más de 16.000 espectadores en las gradas", en un duelo andaluz que los almerienses ganaron por 3-2.

Los incidentes se desarrollaron fuera del recinto deportivo, en una zona donde habitualmente se concentran los seguidores antes del inicio de los partidos. La coincidencia de ambas aficiones en ese espacio derivó en enfrentamientos que alteraron el ambiente previo y obligaron a reforzar las medidas de seguridad para evitar que la situación fuera a más en los minutos posteriores.

Estos hechos contrastan con el ambiente que se vivió dentro del estadio, donde más de 16.000 espectadores llenaron las gradas en una cita de gran relevancia para ambos conjuntos en su pugna por lograr el ascenso a LaLiga EA Sports. EFE

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