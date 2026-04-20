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Dimite una concejala de Moclinejo (Málaga) tras ser detenida por la Guardia Civil

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Málaga, 20 abr (EFE).- Una concejala del equipo de gobierno del PP en la localidad malagueña de Moclinejo ha renunciado a su acta de edil tras ser detenida el pasado viernes por la Guardia Civil, sin que haya trascendido el motivo de su arresto porque el caso está bajo secreto de sumario.

Fuentes municipales han informado este lunes a EFE de la renuncia al acta de concejal de Susana Carrillo "por motivos personales y familiares", y han asegurado que, tras prestar declaración, quedó en libertad.

La ya exconcejala de Cultura de Moclinejo -municipio de algo más de 1.200 habitantes- fue detenida el pasado viernes tras un registro en su domicilio en la pedanía de El Valdés, según fuentes próximas a la investigación.

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha exigido explicaciones a la presidenta del PP, Patricia Navarro, por la detención de la concejala.

Ha dicho que Navarro "tiene que aclarar cuanto antes este asunto y asumir las responsabilidades oportunas. Por transparencia, por higiene democrática y por respeto a la ciudadanía".

El dirigente socialista ha sostenido que "el PP es muy diligente a la hora de exigir respuestas cuando los casos judiciales afectan a otras formaciones políticas, pero aplica la técnica del avestruz cuando el caso le afecta directamente". EFE

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