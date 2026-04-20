Espana agencias

Colas de hasta 3.000 personas en L'Hospitalet para pedir el certificado de regularización

Guardar

Barcelona, 20 abr (EFE).- Hasta 3.000 personas han hecho cola este lunes en el recinto ferial de La Farga, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), para reunir la documentación necesaria para tramitar su proceso de regularización en España, en el primer día para solicitarla de manera presencial.

La cola ha llegado a este número a primera hora de la mañana, cuando se ha abierto el punto de atención habilitado por el consistorio para ayudar en el proceso, aunque ha ido descendiendo conforme avanzaba la jornada, según han informado fuentes municipales.

Las mismas fuentes han señalado que se está atendiendo a unas 300 personas por hora y que la previsión es poder acabar la jornada habiendo atendido a todas las personas que esperan.

Las largas colas, que se han visto también en otros puntos de Cataluña, son reflejo en parte de la confusión con la que ha arrancado el procedimiento de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno.

En La Farga, personal municipal ha tenido que salir a la calle a explicar a las personas que hacían cola que allí sólo se podía solicitar el volante de empadronamiento y el certificado de vulnerabilidad social y que debían presentar más tarde esta documentación en los puntos habilitados por el Gobierno para realizar el trámite.

Además, han tenido que especificar que sólo se podía facilitar estos papeles a los empadronados en l'Hospitalet, ya que en la cola habían muchas personas de otras poblaciones.

La Farga estará abierta hasta el día 30 de abril para atender a los migrantes que necesitan obtener los certificados para iniciar la tramitación de su regularización. Para facilitar este proceso, se han dispuesto un total de 19 mesas de atención.

El consistorio calcula que unas 25.000 personas acudirán al recinto ferial de La Farga para pedir documentación.

Si lo ve necesario, valorará habilitar algún otro espacio más allá del día 30.

Cataluña es una de las comunidades autónomas en la que se prevé que se podrán beneficiar más personas de la regularización extraordinaria, alrededor de 135.000.

En concreto, pueden regularizar su situación todas aquellas personas que estén en España desde antes del pasado 1 de enero y los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de esa fecha, siempre y cuando lleven cinco meses seguidos en el país cuando hagan la solicitud y no tengan antecedentes penales.

Junto a su solicitud, deberán aportar, entre otros documentos, aquellos que demuestren el tiempo de estancia en España, el certificado de antecedentes penales y -solo en algunos casos- un informe de vulnerabilidad certificado por una ONG acreditada por el Gobierno como colaboradora en materia de extranjería.

En toda España, el Gobierno ha habilitado para realizar los trámites 30 oficinas de la Seguridad Social, abiertas de lunes a viernes de 16 a 19 horas; así como 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.000 habitantes, de 8:30 horas a 17:30 horas, entre otras. EFE

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

Este martes,aumento general de las temperaturas con lluvia y viento en el norte peninsular

Infobae

Un hombre acepta 5 años de prisión en su condena número 21 por robar en viviendas

Infobae

Falcao García, en observación tras golpe en la cara que sufrió en el América-Millonarios

Infobae

Al menos 56 heridos y 63 detenidos tras disturbios en superclásico del fútbol paraguayo

Infobae

Peramato preside la toma de posesión de tres fiscales de Sala, dos de ellas mujeres

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez acusa al juez Peinado de “generar una indefensión real y efectiva” y construir una causa en la que “siempre está detrás el presidente del Gobierno”

Begoña Gómez acusa al juez Peinado de “generar una indefensión real y efectiva” y construir una causa en la que “siempre está detrás el presidente del Gobierno”

La acusación popular pide 24 años de prisión para Begoña Gómez por cuatro delitos y solicita que Pedro Sánchez declare como testigo

El PP contradice a Vox y niega que vayan a cortar las ayudas a Cáritas por “colaborar” con la inmigración irregular: “Tiene que acreditarse con sentencia”

La prensa de Marruecos dispara contra Lamine Yamal y le dice lo que debe hacer para ser “verdaderamente grande”: “Ahí es donde la historia se desmorona”

Defensa convoca 3.000 plazas para oficiales y suboficiales de Fuerzas Armadas y Guardia Civil en 2026: estos son los plazos y requisitos

ECONOMÍA

La prórroga del alquiler une a los votantes de PSOE, PP, Sumar y Vox: tres de cada cuatro españoles apoya la medida

La prórroga del alquiler une a los votantes de PSOE, PP, Sumar y Vox: tres de cada cuatro españoles apoya la medida

Ni una ni dos: estas son todas las veces que puedes cambiar el testamento y cómo hacerlo, según expertos

El ladrillo se resquebraja: la construcción en España sufre una de las mayores caídas de la UE, un 10,2% el último año

De la cuna de Inditex a supermercado de barrio: el histórico local que albergó el primer Zara en A Coruña se convertirá en un Día

La UE anuncia un aumento del 50% el control de las importaciones de alimentos: España ya vigila de cerca pimientos, mangos y espárragos

DEPORTES

Así es el camino de los tenistas españoles en el Mutua Madrid Open: Jódar y Sinner en la misma parte del cuadro

Así es el camino de los tenistas españoles en el Mutua Madrid Open: Jódar y Sinner en la misma parte del cuadro

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey