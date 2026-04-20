Colas de hasta 3.000 personas en L'Hospitalet para pedir el certificado de regularización

Barcelona, 20 abr (EFE).- Hasta 3.000 personas han hecho cola este lunes en el recinto ferial de La Farga, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), para reunir la documentación necesaria para tramitar su proceso de regularización en España, en el primer día para solicitarla de manera presencial.

La cola ha llegado a este número a primera hora de la mañana, cuando se ha abierto el punto de atención habilitado por el consistorio para ayudar en el proceso, aunque ha ido descendiendo conforme avanzaba la jornada, según han informado fuentes municipales.

Las mismas fuentes han señalado que se está atendiendo a unas 300 personas por hora y que la previsión es poder acabar la jornada habiendo atendido a todas las personas que esperan.

Las largas colas, que se han visto también en otros puntos de Cataluña, son reflejo en parte de la confusión con la que ha arrancado el procedimiento de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno.

En La Farga, personal municipal ha tenido que salir a la calle a explicar a las personas que hacían cola que allí sólo se podía solicitar el volante de empadronamiento y el certificado de vulnerabilidad social y que debían presentar más tarde esta documentación en los puntos habilitados por el Gobierno para realizar el trámite.

Además, han tenido que especificar que sólo se podía facilitar estos papeles a los empadronados en l'Hospitalet, ya que en la cola habían muchas personas de otras poblaciones.

La Farga estará abierta hasta el día 30 de abril para atender a los migrantes que necesitan obtener los certificados para iniciar la tramitación de su regularización. Para facilitar este proceso, se han dispuesto un total de 19 mesas de atención.

El consistorio calcula que unas 25.000 personas acudirán al recinto ferial de La Farga para pedir documentación.

Si lo ve necesario, valorará habilitar algún otro espacio más allá del día 30.

Cataluña es una de las comunidades autónomas en la que se prevé que se podrán beneficiar más personas de la regularización extraordinaria, alrededor de 135.000.

En concreto, pueden regularizar su situación todas aquellas personas que estén en España desde antes del pasado 1 de enero y los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de esa fecha, siempre y cuando lleven cinco meses seguidos en el país cuando hagan la solicitud y no tengan antecedentes penales.

Junto a su solicitud, deberán aportar, entre otros documentos, aquellos que demuestren el tiempo de estancia en España, el certificado de antecedentes penales y -solo en algunos casos- un informe de vulnerabilidad certificado por una ONG acreditada por el Gobierno como colaboradora en materia de extranjería.

En toda España, el Gobierno ha habilitado para realizar los trámites 30 oficinas de la Seguridad Social, abiertas de lunes a viernes de 16 a 19 horas; así como 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.000 habitantes, de 8:30 horas a 17:30 horas, entre otras. EFE

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