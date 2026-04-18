Vittara: "El nuevo disco desprende alegría pese a mantener nuestra esencia de cenizos"

Barcelona, 18 abr (EFE).- La banda catalana Vittara publica 'VITT ARA', un segundo largo que evidencia la estabilidad de la formación a través de melodías animadas y letras algo más desesperanzadas, lo que el grupo resume, en una entrevista con EFE, en que el nuevo trabajo "desprende alegría" pese a mantener su "esencia de cenizos".

Formada en 2021 en Barcelona por tres colegas de la universidad, Vittara debutó al año siguiente con 'dosmilset', un EP en el que pusieron las voces Uri Darnés, cantante y guitarrista, y Julieta, quien poco después estalló como la gran diva pop catalana.

"Yo siempre digo que somos 'El curioso caso de Benjamin Button'", bromea Toni Oliva, bajista del grupo, que recuerda que, pegados al éxito de Julieta, han acumulado cientos de miles de escuchas en los temas de ese primer trabajo, algo que se atisba más complicado con el rock crudo que han cosechado en los últimos años.

Sin embargo, el trío que completa el guitarrista Pol Guardiola no ha renunciado en ningún momento a su motor creativo, que no deja de ser el de plasmar el "estado vital" de sus tres componentes, tal y como lo describe Oliva.

"Creo que 'dosmilset' nos transporta a la época de la uni; ahí estábamos brutal. En cambio, el último EP, 'Herois maldestres', es más caótico porque Pol estaba en Madrid, Uri no sabía qué hacer con su vida… y yo estaba 'chill', sinceramente. En cambio, creo que la estabilidad que nos ha dado a todos este último año nos ha permitido hacer 'VITT ARA'", cuenta el bajista.

"'Herois maldestres' tiene muchas ganas de pirarse, muchos recuerdos oscuros. En cambio, el nuevo disco desprende alegría pese a mantener la esencia Vittara de ser unos cenizos", agrega Oliva.

Para ello, el trío ha confiado en el productor Joan Cabré y en un puñado de artistas que se han prestado a colaborar en varias de las canciones del nuevo trabajo, como es el caso de 'Fi del món', un corte increíblemente luminoso pese a lo agorero del título.

"Ha tenido que venir un jambo para darle ese color", admite Oliva sobre Poggioli, el rapero que se une a Vittara en este corte, que se suma a Socunbohemio, que presta su voz y refinamiento pop en 'El meu lloc preferit', y Lins EFX, quien pone las barras en 'Arqueologia shoegaze'.

En lo musical, el bajista comenta que el disco suena a las influencias por las que tira cada uno de sus miembros, lo que implica que 'Ciència exacta' tenga, por inclinación de Guardiola, un riff de guitarra al estilo de El petit de Cal Eril, o que en 'Incendis' se perciba algo de Wednesday por su culpa.

A esto se le suma que cada uno ha cantado las canciones que ha compuesto, lo que otorga al trabajo una paleta vocal mucho más amplia que la que tenían los discos anteriores, en los que Darnés cargaba con todo el peso lírico.

"Nunca me ha gustado escribir sobre mí, pero en esta ocasión lo he hecho. Además, se me hacía raro que otro cantara algo en lo que hablo de mí. Ahora tendremos que ver cómo lo defendemos en directo, porque ahí es donde tendremos el problema", añade Oliva, que también es quien está detrás de 'Mapa'.

Vittara no tiene ya demasiado tiempo para solucionar el entuerto del cambio de papeles sobre el escenario, porque el próximo 30 de abril estrenarán en la sala Razzmatazz de Barcelona este 'VITT ARA' en el marco del ciclo Curtcircuit. EFE

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