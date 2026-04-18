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Rafa Sandoval, el dibujante de Superman: "No sabía que esto llegaba tan lejos"

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Sofía Buetas Faro

Zaragoza, 18 abr (EFE).- Rafa Sandoval (Granada, 1975), dibujante de cómics para Marvel y DC, se presenta ante el mundo como “diseñador gráfico” para no llamar la atención, llega a las convenciones como ‘figura estrella’ con timidez y, mientras sus fans le contemplan con admiración, él crea desde su cuarto a su personaje favorito de la infancia: Superman.

El granadino, que firma ejemplares de sus obras este sábado en Zaragoza, no se siente “esa estrella” que admiran sus seguidores y tampoco es “muy consciente” del alcance que tienen sus obras. “Yo no sabía que esto llegaba tan lejos, ahora con internet todo lo que es tu mundo está en tu habitación”, asegura en una entrevista a EFE.

De pequeño, cuando el dibujo era un simple pasatiempo, no se imaginaba que llegaría a vivir bien del diseño ni la repercusión que alcanzaría. “Hasta donde yo llegaba cuando era pequeño eran a los cómics del quiosco”, expresa el granadino.

Hace 19 años recibía dos llamadas, una de Marvel Cómics y otra DC Cómics. Justo cuando iba a nacer su hija le llegaba la oportunidad de trabajar en lo que le gustaba, “en la ilusión” de su vida.

El artista tuvo dudas, y hasta pensó en dejarlo por la presión que suponía. “Salí al balcón, respiré hondo y dije, ¿cuántas veces voy a tener esta oportunidad?“, se preguntó.

Esta decisión causó que, en menos de un mes, tuviera que dibujar 46 páginas, cuando “normalmente a las seis semanas suelen ser 22”.

Su trayectoria por Marvel y DC le llevó al mercado franco belga con su obra ‘Los hijos de Prometeo' y en 2024 le surgió la oportunidad de crear a la nueva versión de Superman: 'Absolute Superman'.

Aunque anteriormente había trabajado en el Superman clásico, tuvo la “suerte” de crear un personaje “más salvaje” y “muy duro”, que además contaba con un traje con sentido. “Es su única herencia, es un traje que tiene, no diríamos vida propia, pero es como una inteligencia artificial, es el único amigo que tiene”, explica Sandoval.

El dibujante no buscaba simplemente plasmar en el papel el físico del personaje, sino lo trascendental, lo sentimental y la atmósfera que lo rodeaba. El nuevo Superman “es totalmente diferente y eso le ha gustado mucho a la gente, es una idea nueva y la gente se ha sentido muy atraída por el personaje”, expresa el artista.

Esa conexión con el público alimenta el orgullo que siente por crear y trasladar a los cómics esta versión de Superman. Es con esa sensación con la que se quiere quedar: “Haber dejado un granito de arena en la historia infinita de este personaje”, afirma.

Para llegar a ser artífice del nuevo Superman, Sandoval trabajó en animación, publicidad e incluso llegó a dibujar mangas para revistas de corto alcance. Sin embargo, explica, el estilo en el que siempre se siente más cómodo es el americano.

“El primer cómic del que me enamoré fue de cómic de superhéroes, con lo cual eso ya no tenía vuelta atrás, fue amor a primera vista”, declara el granadino.

La nostalgia por sus orígenes lleva al artista a compaginar la tecnología con el lápiz y la tinta. “Con el digital es mucho más cómodo, no se acaba la tinta, puedes borrar, ir hacia atrás, ir hacia adelante, rotar”, pero “cuando lo haces tradicional es un poquito más cercano”, explica Sandoval.

Aunque ha alcanzado su trabajo soñado, el ritmo de la industria también conlleva momentos de fatiga. "Cuando estás cansado, tiras de tus recursos más básicos y sales del agujero", explica el dibujante.

Sin embargo, asegura que cuando está "más animado" recupera la iniciativa de probar diferentes perspectivas y narrativas, y de “cambiar las cosas”. EFE

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