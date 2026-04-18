Superman celebra su día: Por qué suma adeptos casi 90 años después, según Jorge Jiménez

Belén Ortiz

Granada, 18 abr (EFE).- Superman, uno de los grandes clásicos del cómic de superhéroes, celebra este sábado su día, una efeméride dedicada al 'Hombre de acero' que, casi 90 años después de su nacimiento, sigue sumando adeptos por la pureza de sus valores, "más necesarios que nunca" en un mundo como el actual, según el dibujante Jorge Jiménez, quien le ha dado vida desde DC Comics.

El Día de Superman suele celebrarse el 18 de abril para conmemorar la fecha de publicación, en 1938, de 'Action Comics', que supuso la primera aparición de este titán de la capa roja, hoy icono cultural, considerado el primer superhéroe moderno, "el que abrió paso a este concepto en Estados Unidos", señala en una entrevista con EFE Jiménez, enamorado desde pequeño del personaje.

Su primer recuerdo, evoca, está ligado probablemente a la escucha de la banda sonora, firmada por John Williams, de la primera película de Superman cuando tenía tres o cuatro años.

Muchos años después, como miembro del equipo DC Comics desde hace más de una década, Jorge Jiménez (Granada, 1986) ha tenido la oportunidad de ilustrarlo en numerosas series dedicadas a él.

"Los valores que defiende (esperanza, justicia y verdad) son muy puros, son la base. Su capacidad de ayuda, de hacer lo correcto, de hacer el bien, y esa empatía absoluta por todos los demás" es lo que, a su juicio, mejor define a Superman y lo que lo diferencia de villanos como Lex Luthor, marcado por "la ambición desmedida, el poder sin límites o la riqueza" .

Es por ello, quizá, por lo que Jiménez entiende que Superman sigue siendo un referente entre los grandes clásicos del mundo de los superhéroes: "Es un personaje que siempre ha estado muy presente en el imaginario de las diferentes generaciones, aunque en algunas (anteriores) calara mucho más".

"Ahora, desde hace bastantes años, está más de moda Batman", dice, por sus "tintes de antihéroe", en el sentido de que es algo más violento "y un poquito más serio y menos puro" que Superman, el héroe al que todos recurren cuando "todo se tambalea".

Lo que diferencia a Superman de otros súper hombres es que "siempre opta por hacer lo correcto, aunque sea por el camino más complejo y difícil. Aunque le cueste más solventar las cosas, él encuentra al final la salida". Por eso, opina Jiménez, "hacen falta más supermanes en la sociedad".

"En un mundo como el actual, lleno de incertidumbre y de caos, de conflictos bélicos, plagado de Lex Luthors de la vida real ultra poderosos con una ambición desmedida, justo lo que más necesita la humanidad es sacar al Superman o la Superwoman que todos llevamos dentro, hacer del altruismo nuestra bandera, centrándonos más que nunca en ayudar a otros sin esperar nada a cambio y empatizar tanto como sea posible con el necesitado", reivindica el ilustrador.

Sus inspiradoras historias, unidas a su poderoso diseño visual y estético, lo convirtieron en un fenómeno de masas que resurgió el año pasado con la última película del superhéroe, un éxito de taquilla, especialmente en Estados Unidos, y que permitió "reconectar el personaje con muchísima gente".

"Es verdad que hacía años que al público joven le estaba costando un poco esa conexión con Superman, al menos hasta los niveles a los que llegó una generación anterior", la que vio las películas protagonizadas por Christopher Reeve, aquellas que cargaron al personaje en particular, y a los superhéroes en general, de "una intensidad difícilmente igualable".

Según Jiménez, el cómic de superhéroes está atravesando un resurgir "muy potente" tanto en Estados Unidos como en España, y pone como ejemplo el más de medio millón de ejemplares vendidos en Estados Unidos del cómic de la nueva etapa de Batman, al que también da vida.

De hecho, en el último 'crossover' de Marvel y DC ha sido el encargado de ilustrar la versión de DC, la editorial para la que trabaja, con Superman y Batman como protagonistas, en lo que ha supuesto, dice, un nuevo éxito de ventas en Estados Unidos. A España llegará el próximo mes de junio.

Pero si de alguna de las historias de Superman está especialmente "orgulloso" es de la que le permitió llevar a Superman a Granada, su tierra natal.

Lo hizo con el cómic que hace un año formó parte del especial 'Superman en el mundo' y que llevó al defensor de Metrópoli a sobrevolar España hasta la Alhambra, adonde, en tono familiar y humorístico, llegó el emblemático héroe pero sin poderes y agotado tras salvar al mundo una vez más. EFE

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