Rescatados de madrugada 15 inmigrantes en una patera en Cabrera (Mallorca)

Palma, 18 abr (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado de madrugada a un grupo de 15 inmigrantes a bordo de una patera que ha sido interceptada a 30 millas al sureste del archipiélago de Cabrera, al sur de Mallorca.

El rescate ha ocurrido hacia las 3:45 horas y en el bote viajaban 15 personas de origen magrebí, ha informado este sábado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Además, a las 18:10 horas del viernes un grupo de 17 inmigrantes de origen subsahariano fue rescatado en una embarcación a dos millas al sur de la isla de Cabrera.

Un total de 52 migrantes fueron rescatados o interceptados durante la víspera tras llegar a las islas a bordo de cuatro pateras, una hasta Ibiza, dos a Formentera y una última a la zona de Cabrera.

En lo que va de año, han llegado a las costas de Baleares 1.396 migrantes a bordo de 70 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025, llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supone un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según el Ministerio del Interior. EFE