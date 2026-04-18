Espana agencias

Rescatados de madrugada 15 inmigrantes en una patera en Cabrera (Mallorca)

Guardar

Palma, 18 abr (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado de madrugada a un grupo de 15 inmigrantes a bordo de una patera que ha sido interceptada a 30 millas al sureste del archipiélago de Cabrera, al sur de Mallorca.

El rescate ha ocurrido hacia las 3:45 horas y en el bote viajaban 15 personas de origen magrebí, ha informado este sábado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Además, a las 18:10 horas del viernes un grupo de 17 inmigrantes de origen subsahariano fue rescatado en una embarcación a dos millas al sur de la isla de Cabrera.

Un total de 52 migrantes fueron rescatados o interceptados durante la víspera tras llegar a las islas a bordo de cuatro pateras, una hasta Ibiza, dos a Formentera y una última a la zona de Cabrera.

En lo que va de año, han llegado a las costas de Baleares 1.396 migrantes a bordo de 70 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025, llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supone un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según el Ministerio del Interior. EFE

Últimas Noticias

Adelante Andalucía quiere presentarse a las generales en las ocho provincias andaluzas

Infobae

El Breogán, a sellar su permanencia en la pista del Burgos

Infobae

Confirman que los restos hallados en Lugo son de un anciano cuya muerte confesó un vecino

Infobae

Cae en Palma una red que blanqueó unos 10 millones de una macroestafa con criptomonedas

Infobae

Bolaños ve cada vez "mayor conciencia" en Europa sobre la necesidad de regular las redes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan Carlos I concede una inusual entrevista al diario francés ‘Le Figaro’ y afirma: “Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”

Juan Carlos I concede una inusual entrevista al diario francés ‘Le Figaro’ y afirma: “Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

Las propuestas del Partido Andalusí: el “humanismo islámico”, la inclusión de Ceuta y Melilla en Andalucía y el árabe como idioma oficial

España, Irlanda y Eslovenia piden en una carta a la Unión Europea que revise la relación con Israel

España abre el grifo al gas ruso pese a las sanciones europeas y mira a Argelia como suministradora por la incertidumbre de la guerra en Medio Oriente

ECONOMÍA

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

La gasolina y el gasoil se disparan pese a las rebajas fiscales: “La solución es que el Gobierno tope los precios para evitar abusos”

El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

La CNMC abre expedientes sancionadores a Red Eléctrica y las grandes energéticas por su actuación durante el apagón

El FMI asegura que la apuesta por las renovables amortiguó el impacto de la guerra de Irán en la inflación española

DEPORTES

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El ataque alemán contra el Real Madrid tras las quejas sobre el árbitro: “Son los peores perdedores del fútbol mundial”