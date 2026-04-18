Ocampo: "En un final igualado esta vez salió cara para nosotros"

Bilbao, 18 abr (EFE).- Diego Ocampo, entrenador del BAXI Manresa, destacó tras la victoria conseguida frente al Surne Bilbao (80-84) que "en el final igualado" al que se llegó en Miribilla "esta vez salió cara" para su equipo después de un partido en el que el equipo vasco "ha jugado muy bien" y les ha "exigido muchísimo".

"Empezamos muy bien, circulando el balón aunque fallando tiros. Sobre todo algunos triples abiertos y tiros libres que nos han impedido despegarnos y Bilbao ha podido remontar. Esto sumado a la falta de dominio de nuestro rebote nos ha llevado a tener bastantes problemas", explicó Ocampo en su valoración del partido.

El técnico gallego cree que una de las claves estuvo en su mejoría defensiva en la segunda parte antes de ese final igualado en el que cree que debieron "defender mejor" el triple que tuvo Justin Jaworski para ganar el partido a once segundos del final y que falló el americano.

Ocampo, por último, expresó su apoyo al Surne Bilbao para la final de la Copa FIBA Europa frente al PAOK cuyo partido de ida se va a disputar el miércoles en Salónica. Un cruce que prevé "muy igualado", aunque con ligero favoritismo para los de Jaume Ponsarnau por su condición de locales en el partido de vuelta.

"El factor pista es muy importante en este tipo de competiciones, creo que puede ser definitivo. Jaume es un entrenador excepcional y el equipo va a jugar muy bien la final. Evidentemente voy con el Bilbao", subrayó el entrenador del conjunto manresano. EFE

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