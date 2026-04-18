Ismael Ramos, ganador del Premio O. Henry 2026: la escritura es indisociable del vivir

Xavier García

Santiago de Compostela, 18 abr (EFE).- El escritor gallego Ismael Ramos, flamante ganador del Premio O. Henry 2026 -uno de los galardones internacionales más importantes de relato corto-, considera que la literatura es "indisociable del vivir" y ayuda a convivir con la incertidumbre.

Ramos (Mazaricos, A Coruña, 1994), que se ha convertido en el primer autor del Estado español que recibe ese prestigioso premio, asegura en entrevista con EFE que tiene un "compromiso con la escritura" que, junto a la lectura, son "casi lo que le da sentido" a su manera de entender la vida.

"Yo escribo igual que necesito moverme o disfrutar de una comida o de un libro. La función de la literatura es dotar de sentido a la vida, calmarnos frente a la incertidumbre o ayudarnos a convivir con ella", sostiene.

Una incertidumbre que no ve algo específico solo de esta época, sino de todas: "en la vida la única certeza conocida es la muerte, todo lo demás es absolutamente incierto" y la literatura, en su opinión, "nos ayuda a entender esa incertidumbre y a los demás y como los demás se gestionan a nuestro lado".

"Escribir me sirve para entender a los demás y a mí mismo. Escribo para situarme en el mundo, saber qué pasa a mi alrededor o por qué siento algo bueno o malo en un determinado momento. Es una herramienta de acceso al conocimiento", asegura.

El Premio O. Henry, que recibió su cuento "A lebre" ("The Hare", en la traducción al inglés de Jacob Rogers), fue "una absoluta sorpresa" y "una alegría salvaje" que "no entraba dentro de lo imaginable" para él, al tratarse de un relato ya publicado hace años.

Originalmente, este galardón, que comenzó a entregarse en 1919, premiaba solo a originales escritos en inglés. Solo desde 2021 incluye también traducciones, aunque de los 20 cuentos premiados en cada edición éstas suelen ser pocas, cuatro en el caso de este año.

A lo largo de su historia, el O. Henry ha reconocido a autores fundamentales de la literatura en lengua inglesa, hoy clásicos indiscutibles, como William Faulkner, Flannery O'Connor, Eudora Welty, John Cheever, Raymond Carver, Truman Capote o Alice Munro.

"Estoy muy feliz de que el premio también ayude a darle más visibilidad a la literatura en gallego y a demostrar que su frontera está dónde tu la quieras poner", destaca.

El relato 'A lebre', publicado por la revista estadounidense The Common en marzo de 2025, forma parte de 'A parte fácil' (Xerais, 2023), el primer libro de narrativa de Ramos, quien ya había recibido el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2022 por su poemario 'Lixeiro'.

"Quería escribir un cuento que sucediese en un coche, hablar de la relación entre dos hermanos y de la imposibilidad de comunicarse. Cómo en un espacio tan cerrado, donde parece que es casi obligatorio mantener una conversación, puede haber tantísimos silencios, tantísimas cosas que no se dicen, tantas que están implícitas pero nunca se explicitan", indica.

Aunque enseguida precisa que esa era la idea primera y que luego el cuento "crece solo" y ahora le dice "cosas distintas" de las que le transmitía cuando lo escribió.

Ramos, que es profesor de Lengua y Literatura española en Educación Secundaria, intenta reflejar en sus poemas y cuentos los problemas de hoy: "la incomunicación, la soledad no deseada, la institución familiar y los problemas a su alrededor, la incerteza histórica, la conciencia de clase en una sociedad absolutamente desclasada".

"Las fuerzas que están por la guerra y por el desorden mundial al mismo tiempo intentan convencernos de que no está en nuestra mano cambiar nada, pero hay decisiones que tomamos todos los días que son relevantes y pueden ayudar a construir una sociedad mejor", recalca. EFE

(foto)