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El juicio al actor Luis Lorenzo por el trato a su tía política comenzará el 3 de junio

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Madrid, 18 abr (EFE).- El actor Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Súarez Palomino, se sentarán en el banquillo desde el próximo 3 de junio acusados de varios delitos por el trato que dispensaron a la tía de ella durante varios meses, tras los que la anciana falleció y en los que ellos supuestamente trataron de quedarse con su dinero.

La Audiencia Provincial de Madrid ya ha puesto fecha al juicio en el que la pareja será juzgada por los presuntos delitos de detención ilegal, delito contra la integridad moral de la anciana, estafa agravada y administración desleal, pero no en cambio por homicidio, como se investigaba al inicio del proceso.

También se sentará en el banquillo -acusada de un delito contra la integridad moral y otro de detención ilegal- la cuidadora que ambos contrataron para atender a la anciana cuando la llevaron a su domicilio, en el que acabó falleciendo en julio de 2021 tras empeorar su estado de salud paulatinamente.

La Fiscalía pide para los dos primeros acusados un total de 6 años de cárcel por un delito contra la integridad moral y otro de administración desleal, y para la cuidadora dos años y medio de prisión por el delito por el delito contra la integridad moral.

El Ministerio Público también pide que los tres investigados indemnicen a los herederos de la víctima con 19.400 euros.

Por su parte tanto Lorenzo como Suárez Palomino negaron ante la jueza que maltrataran ni se apropiaran indebidamente del dinero de la tía de ella.

De cara al juicio Luis Lorenzo ha cambiado de letrado y en la sala de vistas ejercerá su defensa Juan Gonzalo Ospina, según ha confirmado este bufete.

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Arganda del Rey (Madrid) dictó auto de apertura de juicio oral hace un año en la causa abierta tras la muerte de la tía de Arancha Suárez Palomino, que se llamaba Isabel Suárez, tenía 85 años y falleció el 28 de julio de 2021 en la casa del actor y de su pareja.

Algunos familiares de la fallecida sospecharon que podría tratarse de una muerte no natural, ya que la anciana vivía de forma autónoma en Asturias y tras trasladarse a Madrid con su sobrina enfermó y murió en pocos meses, y solicitaron una autopsia que determinó que se trató de una muerte de etiología homicida, por envenenamiento con cadmio y manganeso.

Pero informes forenses posteriores consideraron que no había datos objetivos para asegurar eso, y que esa cantidad de metales pudo deberse a una redistribución 'post mortem'.

De cara al juicio la familia de la fallecida solicita un total de diez años y medio de prisión para Luis Lorenzo por un delito continuado de estafa agravada, otro de detención ilegal y otro de maltrato habitual en el ámbito familiar.

Para Arancha Suárez pide esa misma pena y además seis meses de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial, y para la cuidadora solicita cuatro años de cárcel por detención ilegal o, subsidiariamente, dos años de cárcel por coacciones y tres por maltrato.

Solicita asimismo que los investigados indemnicen a los herederos de la anciana fallecida con 17.438 euros. EFE

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