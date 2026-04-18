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Bendodo acusa a Montero de ser la "actriz principal" en la corrupción que "rodea" al PSOE

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Málaga, 18 abr (EFE).- El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado este sábado a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, de ser la "actriz principal" en la corrupción que "rodea" al PSOE.

"Ella no es una simple observadora en estos casos de corrupción que rodean al PSOE, a Pedro Sánchez y a su Gobierno, no. Ella es actriz principal", ha sentenciado Bendodo durante una visita a la localidad malagueña de Archidona.

Ha asegurado que "salió huyendo" de Andalucía cuando era consejera por el caso de los ERE y todos los casos de corrupción que había, y ha subrayado que "no le salpicó, fue hábil y se fue a Madrid, pero parece que a la señora Montero la corrupción le persigue".

Para el dirigente popular, "los ERE en Andalucía y los casos Koldo, Leire, la mujer del presidente, el fiscal general del estado, todo eso es la corrupción que rodea al PSOE".

"Toda la trama" de supuestos casos de corrupción que afectan al Gobierno "giraban en torno a un elemento clave, que es la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales)", que "contrataba a las amigas de José Luis Ábalos" y que "rescató" a la aerolínea Plus Ultra, entre "muchas mas cuestiones", según Bendodo.

"La corrupción la rodea y no da ningún tipo de explicación", ha insistido.

Y ha defendido que en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo los ciudadanos tendrán que elegir entre seguir con "la Andalucía que lidera España" o volver a la "Andalucía socialista de la corrupción". EFE

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