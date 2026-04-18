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111-94. Los Suns apean a los Warriors con sabor a fin de era

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Washington, 18 abr (EFE).- Los Phoenix Suns vencieron este viernes a los Golden State Warriors por 111-94 en un duelo a vida o muerte que deja a los de la Bahía con sabor a fin de era, con el interrogante sobre la continuidad de Steve Kerr en el banquillo.

Suns y Warriors se enfrentaban en el último partido del 'play-in' por la última plaza disponible de 'playoff' en el Oeste, con los Oklahoma City Thunder a la espera de rival.

Draymond Green dio la primera ventaja del partido a los Warriors, pero un triple de Jordan Goodwin a los 26 segundos, todavía dentro del primer minuto de juego, puso a los Suns por delante y ya no abandonaron el mando.

Los Suns se marcharon 18 puntos arriba al final del primer cuarto (33-15), y aunque Golden State se acercó a solo cinco al descanso (50-45) no supo culminar la remontada.

Jalen Green lideró a los Suns con 36 puntos y un 14 de 20 en tiros de campo (70 %), incluido un 8 de 14 (57,1 %) desde el perímetro. Devin Booker sumó 20 puntos y Goodwin 19.

Para los Warriors, Stephen Curry estuvo muy desacertado y no pudo repetir la hazaña del miércoles frente a los Clippers. Curry firmó 17 puntos con un 25 % en tiros de campo.

El mejor de Golden State fue Brandin Podziemski con 23 puntos y 10 rebotes, mientras que De'Anthony Melton, que aguantó al equipo en el tercer cuarto, aportó 16.

Draymond Green y Devin Booker se enzarzaron en los minutos finales, ya sin nada en juego, y ambos terminaron expulsados. Green se encaró con la afición de Phoenix mientras abandonaba la cancha.

La eliminación en el 'play-in' deja a unos Warriors veteranos, muy castigados por las lesiones, abocados a reflexionar sobre su futuro, empezando por el banquillo, sin que Kerr haya aclarado siquiera si desea continuar.

A Stephen Curry, Jimmy Butler y Draymond Green, los tres por encima de los 36 años, les queda otra temporada de contrato.

Por su lado, los Suns vuelven al 'playoff' en el primer año de Jordan Ott en el banquillo y tras la marcha de Kevin Durant a Houston.

Lo que tienen por delante es una misión casi imposible: Oklahoma City son los vigentes campeones y han sido el mejor equipo durante la temporada regular, con 19 triunfos más que Phoenix.

La eliminatoria arrancará el domingo, en el Paycom Center de Oklahoma City. EFE

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