Unos 1.400 efectivos operativos en el Metropolitano y Neptuno por la final de Copa del Rey

Madrid, 17 abr (EFE).- Alrededor de 1.400 efectivos de seguridad y sanitarios participarán en el dispositivo que la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha diseñado en el estadio Metropolitano y la plaza de Neptuno con motivo de la final de la Copa del Rey que el Atlético de Madrid disputará este sábado con la Real Sociedad en el estadio La Cartuja de Sevilla.

Según informa la Delegación, el Atlético de Madrid ha posibilitado que los aficionados que lo deseen acudan al estadio Riyadh Air Metropolitano a ver el partido, una cita para la que se han vendido ya 30.000 entradas.

Por ello, se desplegará un dispositivo de seguridad similar al de los días de partido, con más de 900 integrantes entre Policía Nacional —procedentes de la Unidad de Intervención Policial, equipo de Subsuelo y Guías Caninos—; de la Guardia Civil; de la Policía Municipal de Madrid; componentes de SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos; Agentes de Movilidad, Cruz Roja y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol.

En el caso de que el Atlético de Madrid ganara la Copa del Rey y sus aficionados acudieran a celebrar la victoria a la Plaza de Neptuno, como es tradición, este dispositivo se desplazaría a esta zona de la capital.

Además, si el triunfo fuera rojiblanco, el domingo 19 de abril se produciría la celebración del equipo con sus seguidores con un recorrido en autobús por la ciudad, que estaría asegurado pro más de 500 efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal de Madrid; componentes de SAMUR-Protección Civil; Cuerpo de Bomberos; Agentes de Movilidad y Cruz Roja. EFE