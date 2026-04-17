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Rublev: "En este punto todo puede pasar, cualquiera puede ganar"

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Barcelona, 17 abr (EFE).- El ruso Andrey Rublev, número 15 del 'ranking' ATP, evitó este viernes, pese a alcanzar sus primeras semifinales en ocho participaciones en el Trofeo Conde de Godó, considerarse favorito.

"Creo que cualquiera de los que estamos en esta fase tenemos opciones de ganar el torneo. En este punto todo puede pasar, cualquiera puede llevarse el título", apuntó Rublev en la sala de prensa del Real Club Tenis de Barcelona-1899.

El quinto cabeza de serie del torneo no ocultó su "satisfacción" por colarse por primera vez entre los cuatro mejores de un ATP 500 barcelonés que es un habitual en su temporada desde su debut en 2015, tras un partido que reconoció que fue "el mejor" de los tres que ha jugado en esta edición.

Para luchar por su primer título le espera un partido "complicado", reconoció, ante el serbio Hamad Medjedovic, que procede de la fase previa y se ha erigido como la revelación del torneo tras eliminar al aaustraliano Alex de Miñaur, séptimo del mundo y tercer favorito, y al portugués Nuno Borges.

"Espero un partido duro. Le conozco, es un chico muy majo, pero nunca hemos entrenado ni jugado juntos. Va a ser un encuentro complicado porque golpea la pelota muy fuerte y busca siempre ser agresivo con cada golpe. Para mí será interesante, un buen reto para ver cómo gestiono este tipo de situación", concluyó. EFE

avm/gmh/ism

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