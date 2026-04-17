Fallece la editora Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets Editores

Barcelona, 17 abr (EFE).- La fundadora de Tusquets Editores y directora editorial durante más de 40 años, Beatriz de Moura, ha fallecido a los 87 años, ha informado la editorial a través de las redes sociales.

"Lamentamos comunicar que hoy nos ha dejado Beatriz de Moura (1939-2026)", ha comunicado Tusquets, que ha calificado a la editora como "mujer brillante y desprejuiciada, cosmopolita y aguerrida, precursora de tantas cosas y alma de la editorial". EFE