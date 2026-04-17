Un cortometraje medita sobre el Down como una capacidad que no encasilla ni diferencia

Inés Morencia

Valladolid, 17 abr (EFE).- La palabra inclusión se utiliza muy alegremente en diferentes ámbitos, sobre todo cuando se habla de personas con capacidades diferentes pero, "¿quién incluye a quién? ¿por qué hay que meter a alguien en algún sitio?".

Son preguntas que se hace la productora de Media Audiovisual Services, Esther Yáñez, vinculada desde hace años al festival de cine de Medina del Campo (Valladolid) en cuya gala inaugural se proyecta este viernes por la tarde el cortometraje "No eres diferente, eres especial", dirigido por Mar Sobrado, con discapacidad intelectual, e interpretado por la actriz con síndrome de Down Alicia Medem.

La sensibilidad de esta cineasta novel, así como su pasión por el mundo audiovisual traspasan la pantalla a través de una historia de amistad surgida en las aulas universitarias entre Ariel, Dani y Mar que es la verdadera protagonista, aunque el 'bullying' forma parte del hilo argumental.

Lo más importante para ella era hablar de ese vínculo que se forma entre los tres, de la amistad como motor vital, como apoyo, refugio e impulso para superar obstáculos, entre otros, esas mentalidades retrógradas que no aceptan una visión del mundo que no sea la propia.

En una entrevista telefónica a EFE, Mar Sobrado, ha reconocido que ha "cumplido un sueño" con la realización de este trabajo, que se estrena en la 39ª SECIME, y con el que espera llegar al corazón de "todos los públicos", empezando por el de Medina del Campo.

Presentó su corto hasta en tres ocasiones a la productora y "a la tercera fue la vencida", ya que tardaron en darse todas las circunstancias necesarias para poder llevarlo a cabo, como cualquier otro trabajo profesional que requiere de un equipo y de un proceso creativo y de desarrollo.

"Nos contagió de su emoción y nos encantó la historia pero le pusimos una condición: ella, como guionista, tenía que dirigir el proyecto para trasladar toda esa sensabilidad, su mirada y, aunque tenía miedo, el equipo que se creó hizo que todo fluyera con naturalidad", ha explicado Eva Jiménez, directora de la Escuela Internacional de Medios Audiovisuales donde se formó Mar Sobrado.

El corto tardó cinco días en rodarse porque tanto Esther Yáñez como Eva Jiménez, tenían claro que "era una experiencia que tenía que vivir y disfrutar al máximo" y, en este sentido, la nueva cineasta ha reconocido que fue "un camino mágico".

Lógicamente, como en todos los rodajes, "hubo momentos de incertidumbre y tensión pero la personalidad arrolladora y catalizadora de Mar, hizo que saliera adelante", haciendo totalmente suyo un trabajo que, gracias a la suma de muchas voluntades, contará con una buena distribución.

"Me sentí respaldada en todo momento por el equipo y el resultado de todo el proceso fue increíble. No me puedo creer todavía que se estrene en un festival como el de Medina. Estoy muy emocionada, y deseando descubrir la reacción de la gente cuando la vea", ha asegurado Sobrado.

Este aspecto es muy importante para ella porque si cuenta con el respaldo del público podría plantearse hacer más trabajos, ya que tiene "historias que contar" para aportar su 'granito de arena' a la hora de construir una sociedad mejor, más plural, empática y globalizadora.

Sería una sociedad que no necesite emplear la palabra inclusión porque todo el mundo tenga su lugar sin necesidad de que nadie le tenga que dar permiso para ocuparlo, como reclama Yáñez, quien también añade: "Todos pertenecemos a este universo e interactuamos con él de modos diferentes".

El cine se convierte, una vez más, en un lenguaje para poder plasmar y transmitir situaciones personales a través de intérpretes, como en este caso, con la historia de Ariel, una joven con síndrome de down que llega a la Universidad tras haber sufrido bullying en el colegio, y que encuentra en Mar y Dani una lealtad a prueba de bombas.

Con carácter de exhibición, "No eres diferente, eres especial", comienza su recorrido en el certamen medinense para pasar por otros festivales de cortometrajes, pero también se quiere llegar con este trabajo a colegios, centros educativos, universidades, y "donde les llamen", para que esa "luz" de Mar Sobrado ilumine a mucha gente. EFE

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