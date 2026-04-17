Investigan un medicamento para el daño cerebral por falta de oxígeno en recién nacidos

Madrid, 17 abr (EFE).- El Hospital Clínico San Carlos de la Comunidad de Madrid ha iniciado el primer estudio en el mundo para tratar de fabricar un medicamento oral con cannabidiol destinado a tratar el daño cerebral en recién nacidos por falta de oxígeno al nacer.

Los investigadores, que cuentan con una beca de la Fundación Caixa Research, buscan desarrollar un jarabe específico que trate la encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal, una disfunción neurológica grave causada por la falta de oxígeno al nacer y la reducción de flujo sanguíneo al cerebro.

La iniciativa reúne a expertos en neonatología, farmacología clínica y farmacia hospitalaria del centro madrileño, en colaboración con especialistas del Departamento de Galénica de la Universidad Complutense para lograr una fórmula segura, eficaz y adaptada a bebés, explica en una nota de prensa el centro hospitalario.

Con la participación en este estudio, "ponemos en valor nuestro compromiso con la investigación y con el desarrollo de medicamentos orientados a cubrir vacíos terapéuticos, especialmente en población neonatal", expone la especialista del Servicio de Farmacia Hospitalaria, Virginia Puebla.

El daño cerebral neonatal surge por una combinación de tres elementos, la inflamación, el estrés oxidativo y la excitotoxicidad, que el cannabidiol -un cannabinoide sin efecto estimulante- logra mitigar de forma simultánea.

Según los estudios realizados en modelos animales, la administración de este compuesto reduce la lesión del tejido cerebral entre un 50 % y un 75 % tras el episodio.

Los investigadores han observado que los animales tratados solo una vez después del incidente alcanzan la edad adulta sin presentar las secuelas motoras o cognitivas habituales en estos casos, es decir, que la recuperación funcional es del 100 %, afirma el investigador principal y jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Clínico San Carlos, José Martínez Orgado.

Actualmente, la hipotermia terapéutica es el único tratamiento estándar disponible en el mundo desarrollado para el tratamiento del daño cerebral por falta de oxígeno al nacer, que causa la muerte o discapacidad a más de dos millones de recién nacidos en el mundo.

Sin embargo, este tratamiento solo beneficia a la mitad de los afectados, en muchos de los cuales persisten secuelas cuando pasan a la edad adulta por falta de un tratamiento eficaz.

Martínez Orgado precisa que el cannabidiol actúa de forma sinérgica con el frío y logra reducir el daño cerebral "casi completamente" en casos graves, como se ha demostrado en estudios preclínicos llevados a cabo por este grupo de investigadores.

En 2019 se inició un ensayo clínico internacional, que quedó interrumpido por la pandemia de la covid-19, para probar la combinación de cannabidiol e hipotermia en recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal, permitió observar resultados esperanzadores en una paciente con un pronóstico muy desfavorable, que hoy tiene un desarrollo prácticamente normal, detalla Martínez Orgado.

Este grupo del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos se consolida así como un referente internacional tras dos décadas de estudios publicados en revistas científicas como Pediatric Research, Frontiers in Neuroscience o Neuropharmacology. EFE