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El juez del caso Koldo pide a Transportes que le remita 10 expedientes de obra pública

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Madrid, 17 abr (EFE).- El juez que investiga el presunto amaño de contratos de obra pública en el caso Koldo ha ordenado al Consejo de Obras Públicas que remita "a la mayor brevedad posible" copia de diez expedientes de adjudicaciones de Adif y de la Dirección General de Carreteras y que identifique a los autores de los informes.

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictado un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que accede a la petición de la Fiscalía de conocer "los dictámenes emitidos" en los expedientes, así como "los funcionarios que participaron en su redacción" en este organismo integrado en el Ministerio de Transportes.

Moreno accede a ello por ser una petición "útil y pertinente" a fin de "recabar la información interesada" y "determinar responsabilidades para poder efectuar el descubrimiento y comprobación de la comisión de la infracción penal".

Entre las obras, hay cinco licitaciones de Adif y otras cinco de la Dirección General de Carreteras.

Las correspondientes a Adif son la licitación de diversos soterramientos de vías en la región de Murcia, la construcción de la plataforma del tramo Pulpí-Vera en la línea de alta velocidad Murcia-Almería, la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), el tratamiento de elementos de la infraestructura en el tramo Monforte –Lugo de la línea 800 y obras de estabilización de los taludes en un tramo en Asturias.

En cuanto a la Dirección General de Carreteras, son unas obras en la autovía A-68 en La Rioja, la construcción de tirantes del Puente del Centenario en Sevilla, unas modificaciones en la A-32 entre Linares –Albacete, la adaptación parcial de la segunda calzada de la autovía A63 en el tramo Salas-La Espina y unas obras en la autovía A-12 Camino de Santiago. EFE

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