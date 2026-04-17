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Pedro Delgado: “Seixas va a ser en 2028 el corredor que va a poner en apreturas a Pogacar”

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Valencia, 17 abr (EFE).- El exciclista Pedro Delgado, actualmente comentarista de televisión, ha señalado al joven francés Paul Seixas como el corredor llamado a desafiar el dominio del esloveno Tadej Pogacar y cree que en 2028 "va a ser el corredor que le va a poner en apreturas".

"Pogacar va a tener que reinventarse para poder seguir siendo un dominador. No creo Paul Seixas sea Pogacar, porque Pogacar es un corredor que se adapta muy bien a carreras de un día, del pavé, como si son sin adoquines o grandes vueltas", analizó para EFE después de la presentación del Gran Fondo València, del que es embajador y en el que participará el 2 de mayo.

Según 'Perico', el corredor de Lyon "no es de ese perfil, se le ve más fondista, pero sí que tiene pinta de ser ese corredor que le puede picar o hacer encontrar esa motivación”.

El ganador del Tour de Francia en 1988 subrayó el nivel actual del ciclista esloveno. “Pogacar parece un alien, es un extraterrestre. Porque no es que ya sea bueno, es que respecto a otros buenos sigue yendo un paso o dos puntos por encima. Es increíble", asumió.

"Encima, cae bien. O sea, es que el tío es súper simpático. Es un campeón de pies a la cabeza. Creo que tiene que ser un orgullo para Eslovenia tener un corredor tan bueno y luego tener esa actitud tan positiva, tan llana y tan fácil”, comentó.

Delgado resaltó que "todavía es muy joven, 27 años" y que "ahora mismo está en la flor de su vida". "A él la crisis le vendrá más a nivel mental, el desgaste, la tensión, ser el centro de atención... En el momento que las fuerzas le fallen un poquito, le empezará a pesar. Pero de momento no es así”, agregó.

En relación al próximo Tour de Francia, consideró que Pogacar parte como claro favorito: “Nosotros decimos que, salvo desgracia, es él. O salvo que él cometa un error personal”.

“Pogacar se apoya en sus triunfos no porque sea bueno, que lo es, tampoco se apoya realmente por la picardía, es que es como una apisonadora. O sea, con un gran equipo, hace las carreras durísimas, sabe que tiene un don natural de fuerza muy superior al resto y así es muy fácil ganar”, opinó.

Finalmente, Delgado habló de un posible cambio de escenario si aparecen rivales capaces de igualar su nivel: “Otra cosa es cuando tienes dos corredores. Si Seixas se pone a su nivel tendrá que reinventarse, tendremos que encontrar una nueva versión de Pogacar, que es bonito, porque primero has ganado por poderío y luego te tienes que reinventar”.

“Ese segundo papel va a ser interesante para ver cómo se reinventa y cómo lo hace. Creo que cuando gana uno por fuerza todo es mucho más fácil, el mérito lo tiene, pero es un mérito a nivel deportivo porque gana por aplastamiento, no porque haya planteado una carrera espectacular”, finalizó. EFE

plm/nhp/cmm

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