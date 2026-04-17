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El Gobierno Vasco afirma que las progresiones de grado de etarras no son un privilegio

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Vitoria, 17 abr (EFE).- La consejera de Justicia del Gobierno Vasco, la socialista María Jesús San José, ha insistido este viernes en que las progresiones de grado que se aplican a determinados presos de ETA no son "ningún tipo de privilegio" ni se basan en "estrategias políticas", sino que se conceden conforme a la legislación penitenciaria.

Ha sido la representante de Vox en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez, la que ha llevado al pleno de control de la Cámara el tema de las últimas concesiones de progresiones de grado a varios presos condenados por terrorismo en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que han generado malestar en asociaciones de víctimas.

Martínez ha acusado al Gobierno Vasco, competente en la gestión de la política penitenciaria, de extender un "enorme manto de opacidad y secretismo" en torno a las progresiones de grado de estos presos para esconder que esas decisiones están basadas en los "pactos de la vergüenza" entre "PNV, PSE y los etarras".

También ha insistido en que las víctimas tienen derecho a conocer si esos presos se han arrepentido, se han desvinculado del "entorno terrorista" y han colaborado con la justicia.

La consejera ha remarcado que las progresiones de grado solo se producen cuando concurren requisitos legales y una evolución personal y penitenciaria "debidamente acreditada". Ha explicado que en los casos de delitos de terrorismo la ley establece además "requisitos adicionales y más exigentes".

San José ha asegurado que el Gobierno Vasco mantiene una relación "fluida y constante" con las asociaciones de víctimas y ha recordado que el hecho de que hoy no se viva bajo la amenaza terrorista exige actuar "pensando en la convivencia, en la memoria de las víctimas y en una reinserción que solo es posible desde el cumplimento estricto de la legalidad". EFE

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