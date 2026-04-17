Seis detenidos en una nueva operación antiyihadista en Melilla, la tercera del año

Melilla, 17 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a seis personas en una operación antiterrorista que desde primera hora de este viernes está desarrollando en Melilla, la tercera en lo que va de año en la ciudad autónoma.

Fuentes policiales han informado a EFE de que la operación, que ejecutan agentes de la Comisaría General de Información, está en marcha, con registros domiciliarios durante la madrugada en los que los agentes han reunido varias cajas de material intervenido que han trasladado a la Jefatura Superior de Policía.

Los arrestados han sido trasladados a un centro de salud para practicarles un reconocimiento médico y después a dependencias policiales bajo un fuerte despliegue de seguridad, con numerosas patrullas y agentes encapuchados, tal y como ha presenciado EFE.

Esta nueva operación contra el terrorismo yihadista en Melilla se produce cinco semanas después de la que tuvo lugar el pasado 10 de marzo en el barrio de Cabrerizas, en la que fue detenido un individuo muy radicalizado que embaucaba a mujeres jóvenes para captarlas a través de redes sociales mediante técnicas de manipulación.

La anterior tuvo lugar en febrero, también con un detenido.

Con la de esta madrugada son nueve las operaciones antiyihadistas que se han llevado a cabo en Melilla en el último año y medio con 12 detenidos a los que se sumarán los de este viernes. EFE

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