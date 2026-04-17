La jueza prorroga hasta las 15:00 horas el registro del chalé en el caso de Esther López

Valladolid, 17 abr (EFE).- El Tribunal de Instancia de Valladolid, sección instrucción plaza 5, que investiga el crimen de Esther López, hallada muerta en una cuneta en febrero de 2022, ha autorizado este viernes una prórroga de la orden de entrada y registro, hasta las 15:00 horas, para que la Guardia Civil pueda completar la inspección en el chalé que fue propiedad de la familia del acusado en el que recientemente se localizó un habitáculo.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), la magistrada atiende así a la petición de los agentes, que han pedido una ampliación del plazo inicialmente concedido al no haber podido terminar su trabajo este jueves, cuando expiraba la autorización.

En su auto, notificado este viernes a las partes, la jueza explica que dada "la complejidad del registro", la solicitud de la Guardia Civil "se ajusta a derecho al ser necesario para la práctica de todas las diligencias" con el objetivo de "encontrar elementos relevantes para la investigación".

Y teniendo en cuenta que con la autorización de entrada y registro acordada el miércoles no se ha podido finalizar el registro en la jornada del jueves, acuerda autorizar la prórroga de la entrada y registro en el chalé desde las 9:00 hasta las 15:00 horas de este viernes.

La nueva autorización es también prorrogable en horario de tarde si fuere necesario, y se practicará por el Grupo ECIO (Equipo Central de Inspección Ocular) de la Dirección General de la Guardia Civil, de manera conjunta con personal del laboratorio de criminalística de la Unidad de Investigación de Policía Judicial de Valladolid, y otras unidades que sen necesarias.

Inmediatamente practicada la diligencia, la Guardia Civil deberá informar a la jueza que ha autorizado la entrada y registro.

La Guardia Civil ha iniciado este viernes, a las 9:20 horas, la segunda jornada de registro del chalé de la familia de Óscar S.M., el único investigado por el crimen de Esther López, tras los trabajos realizados durante el jueves, con más de 12 horas de registro.

A diferencia de la víspera, la jornada se ha iniciado con la presencia de las abogadas de Óscar S.M. pero sin la asistencia del investigado.

La Guardia Civil decidió inspeccionar ese espacio en cuanto que podría estar relacionado con la muerte de Esther López, hallada sin vida el 5 de febrero del 2022 en una cuneta en Traspinedo (Valladolid), después de que el nuevo dueño de la vivienda de la que fuera la casa familiar del investigado comunicara al juzgado la existencia de ese habitáculo.

La magistrada encargada de la instrucción autorizó a la Guardia Civil a realizar una inspección ocular que, además del habitáculo en cuestión, "se extenderá a las comprobaciones y extracción de las oquedades, suelo, paredes, techos o en la propia estructura de la vivienda y en su interior, posible rotura de tabiques o falsas paredes, techos, suelos, etc".

También abarca la recogida y transporte en cualquier superficie o soporte para su posterior análisis de diferentes muestras que se pudieren obtener, en especial en lo concerniente a la búsqueda e identificación de restos biológicos y humanos, y proceder a la captación o grabación de imágenes durante la actuación policial.

La instructora consideró que concurren los requisitos suficientes para acordar la medida, con el fin de "ahondar en el hallazgo de algún elemento relevante para la investigación, que en su caso pudiere arrojar luz sobre los hechos, a la vista del nuevo elemento desconocido con anterioridad y encontrado en la vivienda que fue de los padres del principal imputado en la causa".

Por este crimen está procesado Óscar S.M., el único investigado y contra quien ya se ha abierto juicio oral, que será con jurado popular, por un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio, y por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro. EFE

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