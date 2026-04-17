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Sánchez recibe en Barcelona a Lula para presidir la primera cumbre España-Brasil

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Barcelona, 17 abr (FE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este viernes al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para presidir la primera cumbre entre ambos países, una de las tres citas que alberga en dos días Barcelona en las que líderes progresistas intentan aunar fuerzas frente al populismo.

La cumbre hispano-brasileña se celebra en el Palacio de Pedralbes, donde Sánchez ha esperado la llegada de Lula junto al resto de su delegación.

Ambos se han fundido en un abrazo, han saludado a las autoridades locales que les esperaban y se han dirigido al atril habilitado para escuchar desde allí los himnos nacionales de sus dos países.

Entre otras autoridades se han situado junto a ellos, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret; y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto.

Después, Sánchez y Lula han pasado revista a las tropas que les rendían honores, a cuyo término el presidente brasileño ha tenido un pequeño despiste de protocolo al ir directamente a saludar a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Ha sido ella la que le ha tenido que avisarle de que aún no debía empezar ese saludo porque tenía que completarse el protocolo de la revista militar, a la vez que Sánchez reclamaba también su presencia.

A renglón seguido sí han saludado ambos a las delegaciones respectivas, formadas en el caso de España por ocho ministros.

En concreto, Díaz y la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; y los titulares de los departamentos de Asuntos Exteriores (José Manuel Albares), Cultura (Ernest Urtasun), Ciencia (Diana Morant), Igualdad (Ana Redondo), Inclusión y portavoz del Gobierno (Elma Saiz) y Transformación Digital (Óscar López).

Todos ellos tendrán reuniones con los ministros respectivos de Brasil de forma paralela al encuentro que mantendrán Sánchez y Lula, y las delegaciones al completo han posado para la habitual foto de familia en este tipo de cumbres.

Está prevista la firma de una serie de acuerdos, entre ellos los que versarán sobre cuestiones económicas y comerciales, minerales críticos o lucha contra la violencia contra las mujeres, antes de una rueda de prensa de ambos líderes.

Los dos están en el origen de las tres citas internacionales que se desarrollarán este viernes y sábado en Barcelona, ya que además de esta cumbre bilateral, habrá otra también de carácter institucional denominada "En defensa de la Democracia) y un foro progresista con participación de representantes de más de un centenar de partidos de todo el mundo.

El objetivo que les une es reivindicar las políticas progresistas frente a la ola de extremismo y populismo, con políticas como las que está llevando a cabo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

(Foto) (Vídeo)

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